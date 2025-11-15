Am heutigen Samstag, den 15. November, trifft die deutsche U17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar. Das Sechzehntelfinalspiel startet um 15.45 Uhr auf Platz zwei in der Aspire Zone in Doha statt.

DFB U17 heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Burkina Faso im Live Stream und live im TV?

Das Duell zwischen Deutschland und Burkina Faso könnt Ihr heute live und in voller Länge bei Sky erleben. Kostenlos zeigt der Sportsender die WM-Partie auf skysport.de, in der Sky Sport-App und auf dem YouTube-Kanal von Sky. Darüber hinaus seht Ihr die Begegnung im TV auf Sky Sport News (HD).

Als Sky-Kunden habt Ihr zudem die Option das Duell im Livestream auf WOW und in der SkyGo-App zu verfolgen.

Alle Spiele der U17-Weltmeisterschaft seht Ihr alternativ auf FIFA+ im Livestream.

Die DFB-Elf konnte zuletzt bei der U17-WM gegen El Salvador zuletzt überzeugen. Mit 7:0 gewann Deutschland die Partie am 3. Gruppenspieltag und konnte sich damit als Gruppenerster für die K.o.-Runde qualifizieren.

Zuvor spielte Deutschland in der Gruppe G jeweils 1:1 gegen Kolumbien und Nordkorea.

Als Tabellenzweite der Gruppe I schaffte Burkina Faso den Einzug in das Sechzehntelfinale der U17-WM. Burkina Faso gewann dabei zuletzt in der Gruppenphase gegen Tschechien (2:1) und Tadschikistan (2:0). Nur im Spiel gegen die USA (0:1) musste sich das U17-Team aus Burkina Faso bislang bei der WM geschlagen geben.

D17 Letztes Spiel BFA 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege Burkina Faso U17 0 - 3 Deutschland U17 3 Erzielte Tore 0 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Deutschland U17 vs. Burkina Faso U17: Die Tabellen

