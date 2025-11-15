Am heutigen Samstag, den 15. November, trifft die deutsche U17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar. Das Sechzehntelfinalspiel startet um 15.45 Uhr auf Platz zwei in der Aspire Zone in Doha statt.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
DFB U17 heute live: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Burkina Faso im Live Stream und live im TV?
Das Duell zwischen Deutschland und Burkina Faso könnt Ihr heute live und in voller Länge bei Sky erleben. Kostenlos zeigt der Sportsender die WM-Partie auf skysport.de, in der Sky Sport-App und auf dem YouTube-Kanal von Sky. Darüber hinaus seht Ihr die Begegnung im TV auf Sky Sport News (HD).
Als Sky-Kunden habt Ihr zudem die Option das Duell im Livestream auf WOW und in der SkyGo-App zu verfolgen.
Alle Spiele der U17-Weltmeisterschaft seht Ihr alternativ auf FIFA+ im Livestream.
Anstoßzeit Deutschland U17 gegen Burkina Faso U17
Deutschland U17 vs. Burkina Faso U17: Aufstellungen
News über Deutschland U17
Die DFB-Elf konnte zuletzt bei der U17-WM gegen El Salvador zuletzt überzeugen. Mit 7:0 gewann Deutschland die Partie am 3. Gruppenspieltag und konnte sich damit als Gruppenerster für die K.o.-Runde qualifizieren.
Zuvor spielte Deutschland in der Gruppe G jeweils 1:1 gegen Kolumbien und Nordkorea.
News über Burkina Faso U17
Als Tabellenzweite der Gruppe I schaffte Burkina Faso den Einzug in das Sechzehntelfinale der U17-WM. Burkina Faso gewann dabei zuletzt in der Gruppenphase gegen Tschechien (2:1) und Tadschikistan (2:0). Nur im Spiel gegen die USA (0:1) musste sich das U17-Team aus Burkina Faso bislang bei der WM geschlagen geben.