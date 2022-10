DFB wirbt um die Dienste von Bayern-Juwel Emirhan Demircan, FCB-Talent auch im Ausland begehrt

Kampf der Verbände! Der DFB ringt gemeinsam mit dem türkischen Fußballverband um die Dienste eines 17-jährigen Juwels des FC Bayern.

Um Emirhan Demircan ist ein Kampf der Verbände entbrannt. Wie Sport1 berichtet, werben sowohl der DFB als auch der türkische Fußballverband um die Dienste des 17-Jährigen. Das Offensivjuwel läuft aktuell für die U19 des FC Bayern München auf.

Bisher spielte Demircan in der U17 der Türkei, danach wurde der DFB auf den Youngster aufmerksam - und lud ihn auch bereits zu einem Spiel der U18 ein. Theoretisch ist es für Demircan bis zu seinem ersten Pflichtspiel für ein A-Nationalteam möglich, noch zwischen den Verbänden zu wechseln.

DFB vs. Türkei: Demircan ist nicht das erste Streitthema

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der DFB mit dem türkischen Verband um einen Spieler streitet. Ilkay Gündogan und Mesut Özil entschieden sich in der jüngeren Vergangenheit für die deutsche Nationalmannschaft, während Hakan Calhanoglu, Nuri Sahin und die Altintop-Brüder Hamit und Halil lieber für die Türkei aufliefen.

Demircan ist gebürtiger Münchner und spielt schon seit Jugendzeiten für den FC Bayern München. In der aktuellen Spielzeit lief er sechsmal in der U19-Bundesliga auf, erzielte dabei einen Treffer und legte zwei weitere vor. Dazu kommen noch Einsätze in der UEFA Youth League sowie ein Kurzeinsatz in der Regionalliga Bayern für die Reserve des deutschen Rekordmeisters.

imago images

Nicht nur auf Verbandsebene weckt der Teenager Begehrlichkeiten. Laut Sport1 liegt Demircan das Angebot eines ausländischen Vereins vor, dieser locke mit einem Profivertrag. Demircans Fördervertrag beim FCB läuft im Sommer 2023 aus.