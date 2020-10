DFB-Team gegen die Türkei vor maximal 300 Zuschauern

9200 Zuschauer sollten kommen, nun werden es nur 300: Das Testspiel des DFB gegen die Türkei werden nur wenige Fans im Stadion verfolgen.

Das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) darf vor maximal 300 Zuschauern stattfinden. Das teilte das Presse-Amt im Spielort Köln am Dienstag mit.

Die 7-Tage-Inzidenz lag mit 38,6 pro 100.000 Einwohner weiter über dem Grenzwert von 35. Maßgeblich ist die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW.

Auch der spielte vor 300 Zuschauern

Der 1. FC Köln hatte sein Bundesligaspiel am Samstag gegen (1:3) ebenfalls vor 300 Zuschauern ausgetragen. Am 13. Oktober tritt die Nationalmannschaft in der gegen die erneut in Köln an.

Die Stadt erklärte, sie sei auf "steigende Infektionszahlen" vorbereitet.