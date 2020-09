DFB-Team: Toni Kroos bekommt keine Nominierungsanrufe mehr von Joachim Löw

Toni Kroos ist in der Nationalelf unumstrittene Stammkraft. Das äußert sich auch darin, dass er über Nominierungen nicht mehr informiert wird.

Nationalspieler Toni Kroos wird von Bundestrainer Joachim Löw vor Länderspielen nicht mehr angerufen. "Es ist eigentlich so: Wenn ich nichts höre von Jogi, dann reise ich auch an. Egal ob ich nominiert bin oder nicht: Ich komme dann", verriet der Mittelfeldspieler von in seinem Spotify-Podcast "Einfach mal Luppen" mit Bruder Felix Kroos.

Der Rio-Weltmeister erhält nur noch einen Anruf vom Bundestrainer, "wenn abgesprochen wird, dass es besser ist, mal eine Pause zu machen". Die Kadernominierung verfolgt er deshalb schon lange nicht mehr, "in dem guten Gefühl, dass ich dann schon dabei bin". Er nehme es "als Form der Wertschätzung wahr, dass ich da gar nicht mehr informiert werde", ergänzte der 30-Jährige.

Toni Kroos in der wahrscheinlich DFB-Kapitän

Kroos ist für die ersten Länderspielen des Jahres am Donnerstag in Stuttgart gegen und drei Tage später in Basel gegen die nominiert worden.

Weil Torhüter Manuel Neuer von Triple-Gewinner Bayern München geschont wird, dürfte Kroos das DFB-Team als Kapitän aufs Feld führen.