DFB-Team: Matthias Ginter fehlt im ersten Training

Marcus Sorg vertritt Bundestrainer Joachim Löw nach dessen Sportunfall an der Seitenlinie. Im ersten Training musste er ohne Ginter auskommen.

Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg hat im ersten Training vor den EM-Qualifikationsspielen am Samstag in Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland auf Matthias Ginter verzichten müssen.

Der 25-Jährige von reiste erst am Montag zum Treffpunkt nach Venlo/ . Damit standen Sorg am Montagvormittag zunächst nur 21 Spieler zur Verfügung.

Der eigentliche Assistenzcoach vertritt seinen Chef Joachim Löw nach dessen Sportunfall.