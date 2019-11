DFB-Team: Manuel Neuer lässt Zukunft nach der EM weiter offen

Bleibt Manuel Neuer auch über die EM 2020 hinaus Nationaltorwart? In einem Interview hat er über seine Zukunft im DFB-Tor gesprochen.

Kapitän Manuel Neuer hat weiterhin noch keine Entscheidung über eine Fortsetzung seiner Laufbahn in der deutschen Nationalmannschaft nach der EM-Endrunde 2020 getroffen. "Ich habe mir keine Deadline gesetzt. So etwas muss von innen heraus kommen", sagte der 33 Jahre alte Torwart des deutschen Meisters Bayern München in einem Interview mit dem Internetportal Sportbuzzer.

Wenige Monate vor dem EM-Turnier jedenfalls sieht Neuer offenbar noch wenig Gründe für einen Rücktritt aus der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. "Ich weiß, dass ich im letzten Viertel meiner Karriere bin. Aber ich möchte so lange spielen, wie ich fit bin, gebraucht werde und es mir Spaß macht. Das ist alles noch der Fall", sagte der Weltmeister von 2014 weiter.

Manuel Neuer zu möglichem DFB-Abschied: "Wenn es vorbei ist, ist es vorbei"

Seine Entscheidung will Neuer, der zuletzt von Löw bis auf Weiteres als Nummer eins gesetzt worden ist, sorgfältig abwägen. "Ich habe ja nur die eine Karriere und kann nicht plötzlich mit 45 sagen: 'Ich will jetzt nochmal für spielen.' Es gäbe dann für mich auch keinen Schritt zurück mehr. Wenn es vorbei ist, ist es vorbei."

Bereits beim WM-Turnier 2018 in hatte der Schlussmann eine Teilnahme an der nächsten WM-Endrunde 2022 in offengelassen. Er wisse nicht, ob er dann noch dabei sein werde, sagte Neuer seinerzeit und nannte für eine entsprechende Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt seine Leistungsfähigkeit und körperliche Verfassung als wichtige Kriterien.