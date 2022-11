DFB-Team: Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg verpasst die WM in Katar wegen einer Verletzung

Der nächste Stürmer fällt aus: Wegen einer Verletzung ist Lukas Nmecha kein Kandidat mehr für das WM-Aufgebot des DFB.

WAS IST PASSIERT? Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg verpasst wegen einer Verletzung die Weltmeisterschaft in Katar. Das teilte sein Klub am Mittwoch offiziell mit. Der Stürmer hat sich im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund am Dienstag einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zugezogen und wird mehrere Wochen pausieren müssen.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist schade, dass Lukas das letzte Pflichtspiel in diesem Jahr verpasst und auch nicht bei der Weltmeisterschaft in Katar dabei sein kann. Wir wünschen ihm einen schnellen und reibungslosen Heilungsverlauf", wird Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke auf der Webseite des VfL zitiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nmecha hatte sich große Hoffnungen gemacht, von Bundestrainer Hansi Flick in den deutschen Kader für die WM 2022 berufen zu werden. Er war für die jüngsten Länderspiele stets nominiert worden und kam in drei der letzten vier Partien der DFB-Elf zum Einsatz. Flick wird seinen endgültigen Kader am Donnerstag (10. November) verkünden. Mit Timo Werner musste zuletzt bereits ein weiterer Stürmer verletzungsbedingt seine Teilnahme absagen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nmecha hat bisher sieben A-Länderspiele für Deutschland absolviert, ein Tor gelang dem Angreifer dabei noch nicht. In der laufenden Bundesliga-Saison kam er für Wolfsburg bis dato wettbewerbsübergreifend 14-mal zum Einsatz und erzielte vier Treffer.