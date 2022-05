DFB-Team: Hansi Flick verzichtet im Kader für Nations League auf Überraschungen

Das erste Spiel in Gruppe 3 der A-Liga der Nations League steigt am 4. Juni in Bologna gegen Europameister Italien.

Danach folgt am 7. Juni das erste Heimspiel in München gegen England, ehe es in Budapest gegen Ungarn (11. Juni) geht und schließlich am 14. Juni in Mönchengladbach zum Rückspiel gegen die Italiener kommt.

Deutschland in der Nations League: Der DFB-Kader im Überblick