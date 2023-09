DFB-Team: Julian Nagelsmann soll sich Amt als Bundestrainer vorstellen können

Die Suche nach einem neuen Bundestrainer nimmt offenbar Fahrt auf. Die Spur zu Julian Nagelsmann wird dabei wohl immer heißer.

WAS IST PASSIERT? Wie Sport1 erfahren haben will, soll der DFB Kontakt zu Nagelsmann aufgenommen haben. Die ersten Gespräche zwischen beiden Parteien laufen demnach schon.

Der ehemalige Bayern-Coach soll sich vorstellen können, der Nachfolger von Hansi Flick zu werden - "gerade aufgrund der einmaligen Chance, Coach bei einer Heim-EM zu sein", heißt es.

WAS IST DER HINTERGRUND? Da Liverpool-Coach Jürgen Klopp bereits eine klare Absage an den DFB verteilte, sei Nagelsmann nun der Top-Kandidat des Trios um Präsident Bernd Neuendorf, Vizepräsident Hans-Joachim Watzke und DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Letzterer betonte eindeutig, dass er nicht vorhabe, für weitere Länderspiele an der Seitenlinie zu stehen. Auch wenn einige Fans nach dem erfolgreichen Freundschaftsspiel gegen Frankreich einen Völler-Verbleib begrüßen würden.

Der FC Bayern signalisierte bereits, dass es an ihnen nicht scheitere und sie Nagelsmann auch zu einem verhältnismäßig günstigen Preis für die deutsche Nationalmannschaft freigeben würden. Dies wäre eine Win-Win-Situation: Der FCB könnte Nagelsmanns jährliches Gehalt von rund 6,5 Millionen Euro von seiner Gehaltsliste bekommen und der klamme DFB bekäme einen Wunschkandidaten für wenig Geld.

WIE GEHT ES WEITER? Der Flick-Erbe soll spätestens zur US-Reise der DFB-Auswahl im Oktober feststehen.

