DFB-Team: Julian Nagelsmann mit Überraschungen bei der Nominierung? Rückkehrer und Debütant aus Stuttgart im Gespräch

Julian Nagelsmann präsentiert am Freitag seinen DFB-Kader für die USA-Reise. Ein Rückkehrer und ein Überraschungsdebüt sind im Gespräch.

WAS IST PASSIERT? Nach den Informationen von Sky steht Chris Führich vom VfB Stuttgart kurz vor seinem Debüt beim DFB-Team. Demnach plane der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann, ihn für die kommenden zwei Spiele in den USA zu nominieren. Ebenso steht eine Rückkehr von Mats Hummels im Raum. Wie die Bild erfahren haben will, sollen dafür Nico Schlotterbeck, Emre Can und Karim Adeyemi zu Hause bleiben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Führich ist beim VfB einer der wichtigsten Faktoren dafür, dass sein Team auf dem zweiten Platz der Bundesliga steht. In sieben Pflichtspielen war der Linksaußen an sechs Treffern direkt beteiligt. Hummels wiederum zeigte zuletzt starke Leistungen in einer bisher durchwachsenen BVB-Saison. Der Weltmeister von 2014 stand letztmals bei der Europameisterschaft 2021 im Kader des DFB, wurde danach aussortiert und nicht wieder berufen.

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Nagelsmann gibt seinen Kader für die USA-Reise am Freitag bekannt. Die Pressekonferenz des DFB startet um 10 Uhr. Am 14. Oktober spielt das DFB-Team gegen die USA, vier Tage später gegen Mexiko.