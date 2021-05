DFB-Team: Joachim Löw will Thomas Müller vom FC Bayern München wohl mit zur EM nehmen

Es dauert nicht mehr lange bis zur Europameisterschaft. Nun nimmt ein Comeback von Thomas Müller im DFB-Team immer mehr Formen an.

Die Rückkehr von Thomas Müller in die deutsche Nationalmannschaft nimmt offenbar Formen an. Wie die Bild berichtet, habe es bereits telefonischen Kontakt zwischen dem Bayern-Star und Bundestrainer Joachim Löw gegeben.

Löw habe dem Offensivspieler klargemacht, dass er ihn zurückholen und für die anstehende Europameisterschaft nominieren will. Der EM-Kader soll in der kommenden Woche am 19. Mai bekanntgegeben werden. Im April hatte Löw weitergehende Analysen bezüglich des Kaders angekündigt.

Löw über mögliches Müller-Comeback: "Dann sind sie natürlich gesetzt"

Gemeinsam mit Jerome Boateng und Mats Hummels wurde Müller im März 2019 infolge des WM-Debakel ein Jahr zuvor aussortiert, um einen Umbruch mit einem verjüngten Kader einzuleiten. Dieser gelang nur bedingt, insbesondere nach der 0:6-Klatsche in Spanien im vergangenen November wurden die Rufe nach Müller lauter.

Dieser spielt für den FC Bayern eine ganz starke Saison und steht nach 44 Pflichtspielen bereits bei 41 Torbeteiligungen (30 Tore, 11 Vorlagen). Für das DFB-Team lief er bisher 100-mal auf (38 Tore).

Schon im März deutete Löw an, dass er seine Entscheidung für die EM überdenken könnte: "Einen Umbruch sollte man nicht völlig abbrechen, aber man kann sich das natürlich überlegen", sagte er bei Sky und ergänzte bezüglich einer möglichen Rolle von Müller oder Hummels: "Wenn man solche Spieler zurückholt, muss man ihnen natürlich eine klare Verantwortung geben, dann sind sie natürlich gesetzt."