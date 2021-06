DFB-Team, Camp: Das sind die WG's der deutschen Nationalmannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr EM-Camp in Herzogenaurach bezogen. Goal verrät, wie die WG-Einteilung beim DFB-Team aussieht.

Das DFB-Team bereitet sich im Trainingscamp von Herzogenaurach auf die Gruppenphase der EM 2021 vor. Goal hat sich die Einteilung der Wohngemeinschaften genauer angeschaut.

Wohnen Manuel Neuer und Thomas Müller zusammen? Oder dürfen die drei Champions-League-Sieger vom FC Chelsea, Kai Havertz, Timo Werner und Toni Rüdiger gemeinsam hausen?

DFB-Team: Das sind die WG's der deutschen Nationalmannschaft

Mit 26 Mann ist die deutsche Nationalmannschaft mitten in der Vorbereitung auf die EM 2021, die bereits in vollem Gange ist. Seit Freitag läuft das Turnier, welches paneuropäisch ausgetragen wird. 23 Spieler dürfen aber nur in den Spieltagskader, weswegen drei Akteure immer von der Tribüne aus zuschauen müssen.

Die 26 Spieler sind in insgesamt sieben Wohngemeinschaften verteilt, jeweils ein erfahrener Spieler ist als WG-Kapitän eingeteilt. Fünf Vierer-WG's und zwei Dreier-WG's gibt es, die folgendermaßen eingeteilt wurden:

WG 1 WG 2 WG 3 WG 4 WG 5 WG 6 WG 7 WG-Kapitän Manuel Neuer Joshua Kimmich Thomas Müller Toni Kroos Antonio Rüdiger Mats Hummels Ilkay Gündogan Mitbewohner Jamal Musiala Leroy Sane Leon Goretzka Matthias Ginter Timo Werner Niklas Süle Marcel Halstenberg Jonas Hofmann Kai Havertz Robin Gosens Florian Neuhaus Robin Koch Kevin Volland Serge Gnabry Lukas Klostermann Bernd Leno Kevin Trapp Christian Günter Emre Can

"Im ersten Schritt haben wir die sieben Kapitäne festgelegt, das sind die sieben Spieler mit den meisten Länderspielen", erklärte Oliver Bierhoff die Einteilung. "Dann wurde gelost, aber gleichzeitig darauf geachtet, dass nicht in einem Haus drei oder vier Spieler aus einem Verein sind. Klares Ziel ist natürlich, da auch eine gute Mischung zu haben."

Im Nachhinein wurden dann noch zwei, drei Anpassungen vorgenommen, um zu vermeiden, dass Spieler aus dem selben Team zu oft in einer WG wohnen.

DFB-Team, WG's im Camp von Herzogenaurach

Seit dem 8. Juni 2021 sind die deutschen Nationalspieler im Quartier in Herzogenaurach. Dort wartet ein Besprechungsraum mit großem Beamer, ein Speisesaal, ein großer medizinischer Bereich und einzelne Wohneinheiten der Stars. Zudem natürlich: ein gepflegter Rasenplatz im Adi-Dassler-Stadion.