DFB-Team: Bilder des neuen Auswärtstrikots für die EM 2020 geleakt

Die deutsche Nationalmannschaft wird bei der Europameisterschaft 2020 wohl auf schwarz-graue Auswärtstrikots zurückgreifen. Auf der Plattform Footy Headlines sind nun erste Bilder des vermeintlich neuen DFB-Trikots aufgetaucht.

Anders als die grüne Variante, die zur WM 2018 getragen wurde, ist das neue Trikot komplett dunkel und erinnert an ein Carbon-Muster. Die Ärmel sind mit schwarz-rot-goldenen Bündchen abgesetzt.

The Germany Euro2020 away kit has leaked. @PhilHecken @UniWatch pic.twitter.com/yBNQSvtvsz