DFB-Spielmacherin Dzsenifer Marozsan vor WM-Comeback im Viertelfinale: "Ich bin bereit"

Trotz gebrochenen Zehs: Spielmacherin Dzsenifer Marozsan ist wohl fit für den Kampf um den Einzug ins Halbfinale in ihrer Wahlheimat.

HINTERGRUND

Dzsenifer Marozsan lief beim Gang durch die Interviewzone mit geöffneten Schnürsenkeln nicht ganz rund, der gebrochene Zeh schmerzte noch immer - doch die Frauen-Bundestrainerin plant bereits das WM-Comeback ihrer Spielmacherin. "Dzseni wird im Viertelfinale wieder auflaufen", sagte Martina Voss-Tecklenburg mit funkelnden Augen nach dem 3:0 (2:0) gegen , "dafür sind wir marschiert, dafür haben wir alles gegeben."

Neben dem Platz hatte Marozsan im Achtelfinale am Samstagabend im voll besetzten Stade des Alpes von Grenoble zumindest schon mal wieder auf der Ersatzbank gesessen. Doch für einen Einsatz ausreichend verheilt war der seit dem Auftaktspiel gegen (1:0) vor zwei Wochen gebrochene linke Mittelzeh eigentlich noch nicht.

"Ich habe der Trainerin gesagt, ich bin bereit, vom Kopf her frei. Aber natürlich war es gut, dass ich noch nicht zum Einsatz gekommen bin. Das hilft der Heilung, wenn ich Zeit gewinne", sagte die sichtlich erleichterte Marozsan nach dem Abpfiff.

Maroszan hat bis Samstag Zeit zur Regeneration

Statt dieser für sie so besonderen Endrunde in der Wahlheimat ihren Stempel aufdrücken zu können, musste die 27-Jährige von drei Spiele lang zuschauen, mitfiebern und -leiden. Nun hat sie bis zum Spiel am Samstag (18.30 Uhr/ im LIVE-TICKER) in Rennes noch fast eine Woche, um im Training mit einem Tape um den lädierten Zeh Sicherheit zu gewinnen - und eben Zeit für den Heilungsprozess: "Der Zeh ist immer noch gebrochen und er wird nicht schneller zusammenwachsen."

Nach einer beidseitigen Lungenembolie im vergangenen Sommer weiß Marozsan aber auch, so eine nach sechs bis acht Wochen verheilte Knochenfraktur einzuordnen. "Es gibt Schlimmeres als einen Zehenbruch", betonte Marozsan mit Blick auf ihre schwere Erkrankung, die sie drei Monate lang außer Gefecht gesetzt hatte. "Wenn man so etwas erlebt, geht man mit einer anderen Sicht durch die Welt."

WM in : Magull ersetzt derzeit Marozsan

Bei der WM sprang nun eine andere Spielerin als Ballverteilerin und Taktgeberin in die Bresche: Lina Magull von Bayern München - sehr zur Zufriedenheit von Marozsan: "Sie ist eine geile Kickerin, eine Straßenfußballerin. Ich habe viel Spaß und Freude, ihr zuzuschauen."

Beim Kampf ums Halbfinale gegen oder Kanada soll die begnadete Technikerin aber wieder selbst auf dem Feld die Fäden ziehen und mit ihren Standards für noch mehr Torgefahr sorgen. Ihr ganz großes Ziel ist die letzte WM-Woche, wenn in Lyon die Halbfinals (2./3. Juli) und das Endspiel (7. Juli) stattfinden. "Natürlich würde ich mich freuen", sagte Marozsan, "aber so weit denke ich noch nicht."