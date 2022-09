DFB legt Rekord-Prämien fest - 400.000 Euro für Weltmeisterschaft

Der DFB hat die Prämien für die kommende Weltmeisterschaft in Katar festgelegt. Der WM-Titel würde den Spielern dabei viel Geld einbringen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft würde für den Gewinn des WM-Titels in Katar üppig belohnt werden. Sollte Kapitän Manuel Neuer am 18. Dezember in Doha den Pokal in die Höhe recken, erhält jeder Spieler 400.000 Euro. Diese Prämienregelung gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Sonntag bekannt. Für den 26er-Kader würden für den fünften Stern somit insgesamt 10,4 Millionen Euro fällig.



"Die Prämien werden leistungsorientiert gezahlt. Für den Gruppensieg würde jeder Spieler 50.000 Euro erhalten, für das Erreichen des Viertelfinales 100.000 Euro und für das Erreichen des Halbfinales 150.000 Euro. Der Dritte Platz würde mit 200.000 Euro prämiert, die so genannte "Vize-Weltmeisterschaft" mit 250.000 Euro. Für den Fall, dass Deutschland am 18. Dezember zum fünften Mal Weltmeister wird, erhält jeder Spieler 400.000 Euro", schreibt der DFB in einer offiziellen Mitteilung.

DFB schüttet bei WM in Katar Rekord-Prämien aus

"Wir haben das intensive Gespräch in einer guten und konstruktiven Atmosphäre geführt. Letztlich haben wir für alle Beteiligten eine akzeptable Lösung erzielt", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf nach einem Gespräch am Rande des Nations-League-Spiels gegen Ungarn (0:1) in Leipzig.

Im Falle einer Finalniederlage könnten sich Neuer und Co. noch mit 250.000 Euro trösten, für den dritten Platz gibt es 200.000 Euro. Eine Teilnahme am Halbfinale beim Turnier in der Wüste (ab 20. November) würde jedem Spieler 150.000 Euro bringen, der Einzug ins Viertelfinale 100.000. Platz eins in der Gruppe mit Japan, Spanien und Costa Rica wird mit 50.000 Euro belohnt.



Für den WM-Triumph 2014 in Brasilien gab es noch 300.000 Euro, vor vier Jahren in Russland hätte es 350.000 Euro gegeben. Zum Vergleich: Hätten die DFB-Frauen das Endspiel bei der EM in England in diesem Sommer gewonnen, hätte es 60.000 Euro Titelprämie für jede Spielerin gegeben.