DFB-Pokal: Wann findet das Halbfinale statt?

Der DFB-Pokal biegt auf die Zielgerade ein. Hier erfahrt Ihr, wann das Halbfinale ausgetragen wird.

Der DFB-Pokal befindet sich im Endspurt der Saison. Noch zwei Runden müssen in dem prestigeträchtigen Wettbewerb gespielt werden, dann steht der neue Pokalsieger fest

Zahlreiche große Namen sind in der diesjährigen Pokalsaison schon früh gestolpert. Dauerhaft in Erinnerung bleiben wird das sensationelle Pokalaus von Rekordchampion und Titelverteidiger FC Bayern München , der schon in der zweiten Runde bei Zweitligist Holstein Kiel im Elfmeterschießen die Segel streichen musste.

Auch Bayer Leverkusen blamierte sich beim Achtelfinalaus bei Regionalligist Rot-Weiss Essen bis auf die Knochen. Wären in normalen Jahren die Fans in den Stadien angesichts solcher Ergebnisse in Ekstase verfallen, so stand die Pokalsaison leider auch als Sinnbild für die Coronakrise. Zuschauer gab es zumindest bislang nicht, in der ersten Runde tauschten viele Underdogs aufgrund der hohen Auflagen für das Hygienekonzept das Heimrecht.

Eine Pokalsaison für die Geschichtsbücher - doch wann geht es weiter? Goal verrät Euch, wann die Halbfinals stattfinden.

Wann ist das Halbfinale im DFB-Pokal 2020/21? Die Termine der Pokalsaison

Datum Spielrunde 1./2. Mai 2021 Halbfinale 13. Mai 2021 Finale in Berlin

Die aktuelle Pokalsaison bietet einige terminliche Besonderheiten. Vor allem die Ansetzung der beiden Halbfinal-Partien ist ungewöhnlich. Nicht nur finden diese an einem Wochenende statt, sondern fällt das erste Halbfinale auf den 1. Mai . Das zweite Halbfinale steigt einen Tag später am 2. Mai .

Aufgrund der Termindichte in Zeiten der Coronapandemie mussten die Ansetzungen vor der Saison überarbeitet werden. Damals gingen die Verbände und die Sicherheitsbehörden noch davon aus, dass am 1. Mai 2021 wieder Zuschauer in den Stadien sein werden. Um die Sicherheitskräfte an diesem besonderen Wochenende zu entlasten, entschied man sich, an diesen Tagen keinen Regelbetrieb in den Ligen stattfinden zu lassen. Dieser hätte eine deutlich höhere Zahl an Polizisten gebunden.

Stattdessen wurden die Pokal-Halbfinals auf ein Wochenende gelegt. Zudem blieben aufgrund der vielen englischen Wochen kaum Alternativen, um die Spiele unter der Woche auszutragen.

Auch die Terminierung des Finals ist der Pandemie geschuldet. Da nach Ende der Bundesligasaison (22. Mai) kaum noch Zeit bis zur (geplanten) EM verbleibt, um sowohl Pokal- als auch Champions-League-Finale unterzubringen, wurde das Pokalfinale auf den 13. Mai und damit mitten in die Schlussphase der Ligen gelegt. Bei dem 13. Mai handelt es sich zwar um einen Donnerstag, aber mit Christi Himmelfahrt auch um einen Feiertag.

Die Überlegung: Da es sich eben um einen Feiertag handelt, können die Fans das Finale auch unter der Woche im Stadion verfolgen. Inzwischen sieht es jedoch so aus, als ob nach 2020 auch das Finale 2021 ein Geisterspiel sein wird.



Bild: Getty Images

DFB-Pokal 2020/21: Wie laufen die Halbfinals ab?

Am Modus des Wettbewerbs ändert sich trotz aller Unwägbarkeiten nichts. Beide Halbfinals werden jeweils in einem einzigen Spiel ausgetragen.

Auch wird das Halbfinale nicht etwa im Stile eines Final-Four-Turniers an einem neutralen Ort ausgespielt, sondern wie gewohnt haben zwei der vier Halbfinalisten ein Heimspiel.

