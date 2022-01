DFB-Pokal, Viertelfinale: Wann findet die nächste Runde statt?

Die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals stehen vor der Tür. Auch Vorjahressieger Borussia Dortmund ist noch mit dabei, genauso wie RB Leipzig.

Der FC Bayern München musste sich bereits nach der überaus deutlichen 0:5-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach verabschieden. Wir gehen aber bereits eine Runde weiter, und schauen uns an, wann die Viertelfinalspiele des deutschen Pokals anstehen. Ob z.B. der BVB dort noch dabei sein wird, oder ob St. Pauli im direkten Duell der Überraschungssieg gelingt, bleibt abzuwarten.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zu den Viertelfinalpartien des DFB-Pokals.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Wann finden die Spiele statt?

Während die Achtelfinalpartien des Pokals bereits jetzt am 18. und 19. Januar 2022 stattfinden, müssen wir uns auf die nächste Runde noch etwas gedulden. Am 1. und 2. März 2022 ist es dann aber wieder soweit. Dann finden die vier Viertelfinalpartien statt. Das Finale wird natürlich wie gewohnt in Berlin ausgetragen, der Anpfiff dafür erfolgt am 21. Mai 2022.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Wie wird der Pokalwettbewerb übertragen?

Heutzutage noch bei den vielen verschiedenen Anbietern durchzublicken, wer welches Spiel zeigt, ist nicht so einfach. Deshalb klären wir Euch etwas auf.

Hauptverantwortlich für die Übertragung des DFB-Pokals ist der Bezahlsender Sky. Dieser zeigt alle 63 Spiele live und in voller Länge in seinem Pay-TV-Programm. Wie der Begriff des Bezahlsenders aber schon verrät, ist das Zusehen dort nicht umsonst. Was das genau kostet und wie Sky konkret funktioniert, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Insgesamt neun Spiele des Pokalwettbewerbs werden auch von der ARD gezeigt. Auch der Sender Sport1 zeigt Euch pro Runde ein Spiel im Free-TV. Welche Viertelfinal-Partien davon genau betroffen, steht logischerweise noch nicht fest. Sobald das aber feststeht, könnt Ihr das sicher hier bei GOAL nachlesen.

DFB-Pokal, Viertelfinale: Die letzten Sieger des DFB-Pokals