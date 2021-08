Welche Spiele der 1. Runde des DFB-Pokals werden live im Free-TV übertragen? Goal hat die Antwort auf diese Frage!

Der DFB-Pokal 2021/22 beginnt am Freitag, dem 6. August. Doch werden überhaupt Spiele im Free-TV übertragen?

Wir kennen es alle: Man weiß nie, welcher Sender welches Spiel überträgt. Meistens sind die Übertragungen dann auch kostenpflichtig. Das gilt auch für den Großteil der DFB-Pokal-Spiele - doch es gibt zwei Partien der 1. Runde, die Ihr im Free-TV verfolgen könnt.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob es die 1. Runde des DFB-Pokals live im Free-TV zu sehen gibt.

DFB-Pokal live im Free-TV sehen? Diese Spiele der 1. Runde werden übertragen - alle Infos

Wettbewerb : DFB-Pokal (1. Runde)

: DFB-Pokal (1. Runde) Begegnungen : Bremer SV - FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach

: Bremer SV - FC Bayern München | 1. FC Kaiserslautern - Borussia Mönchengladbach Datum : Mittwoch, 25. August | Montag, 09. August 2021

: Mittwoch, 25. August | Montag, 09. August 2021 Orte: Bremen | Kaiserslautern

Wir haben eine gute und schlechte Nachricht für Euch. Die Gute: Jedes Spiel der 1. Runde des DFB-Pokals wird live um TV und LIVE-STREAM übertragen. Die Schlechte: Nur zwei Spiele davon gibt es im Free-TV zu sehen. Das klingt erst einmal ernüchternd, doch ein Blick auf die Begegnungen macht dann doch wieder echt Lust auf Fußball. In dieser Saison wird der DFB-Pokal vom Pay-TV-Sender Sky, vom Privatsender Sport1 und dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD übertragen.

Bremer SV gegen FC Bayern München im Free-TV

Bereits am Freitag hättet Ihr eigentlich den Rekordpokalsieger FC Bayern München im Free-TV sehen sollen. Die Münchner sollten beim Bremer SV zu Gast sein und das Spiel wäre von Sport1 im Free-TV übertragen worden. Doch aufgrund einiger Corona-Fälle bei den Bremern ist das Duell verschoben worden und findet nun am 25. August statt. Aber auch dann bleibt es dabei: Das Pokalduell läuft live im Free-TV bei Sport1.

1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach im Free-TV

Die ARD wird das Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach am Montagabend live und kostenlos im Free-TV übertragen! Los geht's um 20.15 Uhr. Kaiserslautern gegen Mönchengladbach ist ein echtes Traditionsduell, das es so eigentlich jedes Jahr in der Bundesliga geben müsste. Die Roten Teufel stecken allerdings jetzt schon in der dritten Drittligasaison fest und wären in der vergangenen beinahe abgestiegen. Gegen Gladbach gibt es für den FCK auch nur Außenseiterchancen.

DFB-Pokal live im Free-TV sehen? Diese Spiele der 1. Runde werden übertragen: Der LIVE-TICKER

Wer immer up to date bleiben möchte, der kann alle Spiele des DFB-Pokals auch über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Dort erfahrt Ihr nicht nur alle Details zu den einzelnen Spielen, sondern bekommt auch einen Überblick über die komplette 1. Runde des Wettbewerbs.

