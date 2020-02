DFB-Pokal heute live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Der DFB-Pokal geht nach langer Zeit in die nächste Runde. Goal verrät, wie das Achtelfinale live im deutschen Free-TV gezeigt / übertragen wird.

16 Teams sind noch im Rennen um den goldenen Pott im deutschen - das Achtelfinale steht auf dem Programm. Neben dem sind mit und auch weitere Top-Teams der noch im Rennen. Doch wo laufen die Spiele, welcher Sender zeigt / überträgt die Begegnungen in voller Länge?

Am Dienstagabend nimmt der Pokalwettbewerb Fahrt auf. Dabei trifft der BVB auf den SV Werder Bremen und auch der FC Schalke 04 ist im Einsatz . Am Mittwoch folgen dann der FC Bayern München und mit ihren Pokalspielen. Welche Begegnungen genau wann stattfinden, erfahrt Ihr in der untenstehenden Tabelle.

Da auch das deutsche Free-TV sich an der Live-Übertragung des DFB-Pokals beteiligt, informieren wir Euch über die Ansetzungen der Spiele.

Mehr Teams

DFB-Pokal live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen - Goal liefert den Überblick über alle Begegnungen und die Kanäle, auf denen die jeweiligen vollen 90 Minuten live im TV gezeigt werden.

DFB-Pokal heute live: Das sind die Spiele im Achtelfinale

DATUM UHRZEIT PARTIE Dienstag, 4. Februar 18.30 Uhr vs. Dienstag, 4. Februar 18.30 Uhr vs. RB Leipzig Dienstag, 4. Februar 20.45 Uhr vs. Dienstag, 4. Februar. 20.45 Uhr vs. Borussia Dortmund Mittwoch, 5. Februar 18.30 Uhr SC Verl vs. 1. FC Mittwoch, 5. Februar 18.30 Uhr Bayer Leverkusen vs. Mittwoch, 5. Februar 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken vs. Mittwoch, 5. Februar 20.45 Uhr FC Bayern München vs.

Der DFB-Pokal wird in der Saison 2019/20 live im deutschen Fernsehen gezeigt - und das auf gleich drei unterschiedlichen Kanälen. ARD und Sport 1 haben sich die Übertragungsrechte für eine bestimmte Anzahl an Spielen gesichert - im Free-TV. Das bedeutet, dass dort ausgewählte Spiele in voller Länge übertragen werden.

DFB-Pokal heute live im Free-TV verfolgen: Diese Spiele werden gezeigt / übertragen

Der deutsche Pokalwettbewerb wird also gleich auf mehreren Sender gezeigt. Doch wie sieht es an diesem Spieltag aus, wie laufen die Spiele des Achtelfinales im Fernsehen und vor allen Dingen: Welche Matches kommen live?

Der DFB-Pokal live in der ARD : Das Erste überträgt ausgewählte Spiele live im Free-TV. Die ARD zeigt von der ersten Runde an insgesamt neun Spiele live im TV. Ab Runde drei bis zum Halbfinale zeigt die ARD dann jeweils zwei Spiele live im Free-TV. Diese Begegnungen sind es im Achtelfinale:

Dienstag, 4. Februar (20.45 Uhr): Werder Bremen vs. Borussia Dortmund

Werder Bremen vs. Borussia Dortmund Mittwoch, 5. Februar (20.45 Uhr): FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim

Übrigens: Das DFB-Pokalfinale wird ebenfalls live in der ARD übertragen - natürlich im Free-TV.

Der DFB-Pokal live bei Sport 1 : Der zweite Free-TV-Kanal für den DFb-Pokal ist Sport 1 . Der Sportsender zeigt über den gesamten Wettbewerb vier ausgewählte Spiele live im Free-TV. Das Übertragungspaket umfasst jeweils ein Duell von der ersten Runde bis zum Viertelfinale. Diese Begegnung ist betroffen:

Dienstag, 4. Februar (18.30 Uhr): Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig

DFB-Pokal heute live im TV verfolgen - Sky spielt auch eine Rolle

Neben dem Free-TV läuft der DFB-Pokal auch live im Pay-TV bei Sky . Der Bezahlsender zeigt / überträgt alle 63 DFB-Pokalspiele live und in voller Länge - von der ersten Runde bis zum Finale. Entweder Ihr Euch bei Sky für die Einzelspiele oder für die Konferenz. Doch Achtung: Alle Duelle laufen ausschließlich im Pay-TV. Ein Sky-Abonnement ist also zwingend notwendig , um den DFB-Pokal auf Sky schauen zu können. Unter dem Link bekommt Ihr alle Infos zu den Paketen, Zahlungsmethoden usw.

DFB-Pokal heute nicht live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Dienstag, 4. Februar ab 18.30 Uhr DFB-Pokal, Konferenz aller Spiele Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App Dienstag, 4. Februar 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern vs. Fortuna Düsseldorf Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App Dienstag, 4. Februar 18.30 Uhr FC Schalke 04 vs. Hertha BSC Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App Mittwoch, 5. Februar ab 18.30 Uhr DFB-Pokal, Konferenz aller Spiele Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App Mittwoch, 5. Februar 18.30 Uhr SC Verl vs. 1. FC Union Berlin Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App Mittwoch, 5. Februar 18.30 Uhr Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App Mittwoch, 5. Februar 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken vs. Karlsruher SC Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket / Onefootball App

DFB-Pokal heute live: Alles zur Übertragung der drei Free-TV-Spiele

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal am Dienstag bzw. Mittwoch live im Free-TV? Oben haben wir bereits den Überblick gegeben, hier gibt es nun detaillierte Informationen.

DFB-Pokal heute live: Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig auf Sport1

Sport1 ist der Sender, der die vollen 90 Minuten zwischen Frankfurt und RB Leipzig überträgt. mit diesem Duell geht dann das Achtelfinale des DFB-Pokals so richtig los.

Angepfiffen wird das Duell in der nächsten DFB-Pokalrunde am Dienstag um 17.30 Uhr . Die Vorberichterstattung beginnt aber bereits um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff.

Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig heute live im Free-TV bei Sport1! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Stefan Effenberg

Stefan Effenberg Moderatorin: Laura Papendick

DFB-Pokal heute live: Werder Bremen vs. BVB in der ARD

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund ist eines der Top-Spiele des Achtelfinales im DFB-Pokal. Doch wer ist als Moderator bzw. Experte mit im Weserstadion, um die Partie zu begleiten?

Werder Bremen vs. BVB heute live im Free-TV bei ARD! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Kommentator : Gerd Gottlob

: Gerd Gottlob Experte : Thomas Broich

: Thomas Broich Moderator : Alexander Bommes

DFB-Pokal heute live: FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim in der ARD

Der deutsche Rekordmeister trifft auf die TSG 1899 Hoffenheim. Die Münchner sind die Titelverteidiger im Pokalwettbewerb, doch gegen die Hoffenheimer steht das Team von Trainer Hansi Flick vor einer nicht ganz so einfachen Aufgabe.

FC Bayern München vs. 1899 Hoffenheim heute live im Free-TV bei Sport1! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals: