Im deutschen Pokalwettbewerb DFB-Pokal stehen die Achtelfinal-Begegnungen an und auch am Mittwoch, den 19. Januar 2022, werden sich viele Fans wieder fragen: Welcher Sender überträgt welches Spiel?

Bei mittlerweile drei Rechteinhabern für den DFB-Pokal kann man durchaus den Überblick verlieren. Wer zeigt also die vier Partien am Mittwoch, wenn sich RB Leipzig und Hansa Rostock, Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC und Union Berlin und zu guter Letzt 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg gegenüberstehen?

Die Übertragungen im DFB-Pokal: Wo laufen die Spiele am Mittwoch? GOAL verschafft Euch einen Überblick!

DFB-Pokal heute live im Free-TV? Die Rechtelage

Sieht man sich die TV-Übertragung beim DFB-Pokal genauer an, stellt man schnell fest, dass mittlerweile drei Sender berechtigt sind, Live-Bilder des deutschen Pokalwettbewerbs auszustrahlen.

Die Übertragung des DFB-Pokals in der ARD hat Tradition - und das hat sich auch in diesem Jahr nicht geändert. Dort lief gestern bereits das Spiel des FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund. Und auch am heutigen Mittwoch zeigt der Free-TV-Sender eine Partie live: Hertha BSC gegen Union Berlin wird kostenlos im TV übertragen.

Der zweite Free-TV-Sender mit Rechten am Pokal ist Sport1. Der Sender durfte ein Achtelfinale live und in voller Länge übertragen. Das war am Dienstag das Gastspiel des Hamburger SV beim 1. FC Köln. Am Mittwoch hat Sport1 den DFB-Pokal nicht im Programm.

Der dritte Sender ist Sky und der hat das umfangreichste Rechtepaket: Beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring kann jedes Spiel live und in voller Länge verfolgt werden, außerdem gibt es dort die Option einer Konferenz. Allerdings braucht man für Sky ein kostenpflichtiges Abonnement.

DFB-Pokal heute live im Free-TV? Die Übertragung der Spiele am Mittwoch

Wir haben also bereits erfahren, dass mit Sport1 ein Sender raus ist, wenn es um die Übertragung des DFB-Pokals am heutigen Mittwoch geht. Folglich bleiben nur noch die ARD und Sky. Wie sieht die Aufteilung am Mittwoch aus?

DFB-Pokal heute live: Die Übertragung der Spiele am Mittwoch

Partie Sender Anstoß RB Leipzig - Hansa Rostock Sky 18.30 Uhr Hannover 96 - Gladbach Sky 18.30 Uhr Hertha BSC - Union Berlin ARD, Sky 20.45 Uhr 1899 Hoffenheim - SC Freiburg Sky 20.45 Uhr

Das Berliner Stadtderby zwischen Hertha BSC und Union ist am Mittwoch also die einzige Partie, welche Fans live und in voller Länge im Free-TV verfolgen können.

Solltet Ihr auch Bilder der anderen Partien sehen wollen, braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei Sky. Die ARD bietet allerdings nach Spielende in Berlin eine Zusammenfassung der restlichen Spiele vom Mittwoch an - und das natürlich kostenlos.

DFB-Pokal heute live im kostenlosen LIVE-STREAM? Die Übertragung der Spiele am Mittwoch

Wer den DFB-Pokal lieber im LIVE-STREAM verfolgen will, hat am heutigen Mittwoch ebenfalls eine kostenlose Option.

Die ARD bietet ihr Programm nämlich auch im Internet an. Dort ist die Übertragung von Hertha BSC gegen Union Berlin identisch mit der im TV. Den kostenlosen Stream gibt es HIER!

Bei der Aufteilung der Spiele gibt es keinen Unterschied zwischen TV und LIVE-STREAM. Folglich laufen die restlichen drei Spiele des Abends exklusiv bei Sky.

Sky hat zwei unterschiedliche Streaminganwendungen: Sky Go ist für alle TV-Kunden eine kostenlose Option, das Programm auch unterwegs via Smartphone oder Laptop verfolgen zu können.

Sky Ticket ist etwas für Kurzentschlossene, die spontan die Spiele am Mittwoch verfolgen wollen, jedoch keine Lust auf ein langfristiges TV-Abonnement haben. Alles Wichtige zu Sky Ticket gibt es auf der Webseite des Senders.

DFB-Pokal: Die weiteren Termine 2021/22