DFB-Pokal heute live im Free-TV? RB Leipzig - VfL Wolfsburg

RB Leipzig empfängt den VfL Wolfsburg im Viertelfinale des DFB-Pokals. Goal erklärt, ob die Partie heute live im Free-TV übertragen wird.

DFB-Pokal-Viertelfinale! Heute Abend spielt RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg. Doch wird das Spiel live im Free-TV übertragen?

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze – so auch in der Fernsehübertragung. Heute Abend wird um 20.45 Uhr wird das Topspiel zwischen RB Leipzig und VfL Wolfsburg angepfiffen. Der Zweite der Bundesliga empfängt den Dritten. Durch das Ausscheiden von Bayern München zählen diese beiden Vereine zu den Favoriten auf den Titel. Für RB Leipzig wäre es der erste große Titel in der Vereinsgeschichte, Wolfsburg könnte eine längere Phase ohne Titelgewinn beenden. Wer kann das Ticket zum Halbfinale lösen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie der DFB-Pokal (RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg) heute live im Free-TV übertragen wird.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg - Die Details

Wettbewerb DFB-Pokal (Viertelfinale) Begegnung RB Leipzig - VfL Wolfsburg Datum Mittwoch, 03. März 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig

DFB-Pokal heute live im Free-TV: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg - so wird der DFB-Pokal übertragen

Alle Fans des deutschen Fußballs dürfen sich freuen, denn jedes Spiel des DFB-Pokals wird live und über die volle Spielzeit im TV und LIVE-STREAM übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender ARD, der Privatsender Sport 1 und der Pay-TV-Sender Sky besitzen die Übertragungsrechte.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg

Vorab die gute Nachricht: Leipzig gegen Wolfsburg wird heute live und über die volle Distanz im Free-TV übertragen! Die ARD wird den DFB-Pokal heute live ab 20.30 Uhr in Eure Wohnzimmer bringen.

Jessy Wellmer wird die Sendung moderieren, die Expertise kommt von Bastian Schweinsteiger. Kurz vor dem Anpfiff übernimmt dann live aus Leipzig Kommentator Gerd Gottlob das Wort.

DFB-Pokal heute live im Pay-TV: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg

Der Pay-TV-Sender Sky wird den DFB-Pokal heute Abend auch übertragen – für Fußballfans ist das keine Überraschung, denn Sky zeigt jedes einzelne DFB-Pokal-Spiel. Auf Sky Sport 2 wird sich ab 20.40 Uhr Kommentator Kai Dittmann zu Wort melden und mit Euch die Partie im Bezahlfernsehen erleben. Alle Infos zu den Paketen und Preisen Skys findet Ihr hier.

Quelle: Getty Images / Bimmer

DFB-Pokal heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg

Leipzig gegen Wolfsburg bekommt Ihr heute auch im LIVE-STREAM zu sehen! Die ARD und Sky zeigen die Partie im Stream. Die Übertragung der ARD ist im Vergleich zu der von Sky kostenlos. Ihr könnt Euch aussuchen, ob Ihr den Stream der ARD über den Browser oder die Sportschau-App verfolgt.

Sky streamt über gleich drei Apps: Sky Go, Sky Ticket und Onefootball. Alle drei Varianten sind kostenpflichtig, unter dem jeweiligen Link findet Ihr alle Details zu den Preisen.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg – die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

DFB-Pokal heute live im Free-TV: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg – die Teams im Vergleich

RB Leipzig bisher 13 Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfL Wolfsburg 6 Siege 3 4 Remis 4 21 Tore 12 558,78 Mio. Euro Marktwert 221,05 Mio. Euro Dayot Upamecano (60 Mio. Euro) wertvollster Spieler Wout Weghorst (30 Mio. Euro)

DFB-Pokal heute live im Free-TV: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg – alle Übertragungen im Überblick