DFB-Pokal, 1. Runde: Wann spielen der FC Bayern und RB Leipzig?

Fast alle qualifizierten Mannschaften für den DFB-Pokal spielen an diesem Wochenende - der FC Bayern und Leipzig aber nicht.

Der DFB-Pokal ist am Freitag, 29. Juli, in die neue Saison gestartet - mit dem BVB (Borussia Dortmund) war auch direkt einer der Titel-Favoriten erfolgreich. RB Leipzig und der FC Bayern München spielen an diesem Wochenende nicht - was hat es damit auf sich?

Die letzte Spielzeit des DFB-Pokals hatte einiges zu bieten: Die historische 0:5-Klatsche der Bayern gegen Borussia Mönchengladbach, das Ausscheiden des BVB gegen den FC St. Pauli, der erste Pokalgewinn in der Geschichte von RB Leipzig, das Erreichen des Finales durch den SC Freiburg.

Auch in dieser Saison hoffen wir natürlich wieder auf eine Menge spannender Spiele und Überraschungen. In der ersten Runde finden 32 Partien statt, 30 davon an diesem Wochenende. Aber was ist mit RB Leipzig und dem FC Bayern München?

60 Teams spielen an diesem Wochenende im DFB-Pokal, für viele ist es das erste Pflichtspiel der Saison. GOAL erklärt, wo der FC Bayern München und RB Leipzig währenddessen unterwegs sind!

DFB-Pokal: Die Ausgabe 2022/2023 im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal Finale 3. Juni 2023 | Olympiastadion | Berlin Rekordsieger FC Bayern München (20 Titel) Titelverteidiger RB Leipzig

Getty

Die 1. Runde im DFB-Pokal: Wann spielen der FC Bayern München und RB Leipzig?

Der FC Bayern München und RB Leipzig spielen an diesem Wochenende nicht im DFB-Pokal - auf der faulen Haut liegen die beiden Spitzenteams aber trotzdem nicht: Genau wie alle anderen Bundesligisten steht für RB und den FCB ein Pflichtspiel an.

Der Unterschied: Beim FCB und bei RB handelt es sich um den Supercup. Da der FC Bayern München in der vergangenen Saison wieder die Meisterschaft gewann, während RB den ersten Pokalerfolg der Vereinsgeschichte feiern konnte, dürfen diese beiden Teams das Finale des Supercups ausspielen.

FC Bayern München und RB Leipzig mit Ausnahme: Wann findet der DFB-Pokal statt?

Das passiert am Samstag an diesem Wochenende, also am 30. Juli. Logisch, dass die Vereine nicht zeitgleich im DFB-Pokal antreten können. Die Spiele wurden also verschoben - auf Ende August!

Am 30. und 31. August werden die Spiele von RB und vom FCB stattfinden - einen Monat lang werden also nur 30 und nicht alle 32 Mannschaften feststehen, die in der 2. Runde des DFB-Pokals im Herbst spielen werden.

DFB-Pokal auf Sky: So wird Fußball im TV übertragen

Dabei ist es ziemlich wahrscheinlich, dass sowohl der Rekordmeister aus München als auch RB Leipzig sich in der ersten Runde durchsetzen werden. Der Grund: Beide Vereine spielen gegen Mannschaften aus niedrigeren Ligen - gegen Viktoria Köln und den FC Teutonia Ottensen.

FC Teutonia Ottensen vs. RB Leipzig: 30. August 2022, 20.45 Uhr

Viktoria Köln vs. FC Bayern München: 31. August 2022, 20.45 Uhr

Getty

FC Bayern München und RB Leipzig: Wie wird der DFB-Pokal im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Wir wollen euch natürlich auch ein paar Tipps nicht vorenthalten, die euch dabei helfen, die Spiele im TV und LIVE-STREAM zu verfolgen - hier gibt es einen Anbieter, der besonders genannt werden muss: Sky! Das Unternehmen hat sich die Rechte an allen Spielen des DFB-Pokals gesichert!

Die meisten Spiele sind dabei sogar exklusiv zu sehen - das heißt, dass sie nur auf Sky zu sehen sind. Allerdings gibt es ein Problem, welches viele Anhänger:innen mit dem Fernsehsender haben: Sky ist nur kostenpflichtig zu sehen!

Kostenloser LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal heute übertragen!

Dabei hat sich Sky ein Konzept überlegt, bei welchem ihr ein Paket buchen müsst, um das Programm im TV zu sehen. So benötigt ihr, um den DFB-Pokal zu sehen, das Sport-Paket, in welchem auch Formel 1, Wimbledon und die Premier League enthalten sind. Das Bundesliga-Paket ist wiederum ein anderes, mit dem man die Bundesliga und die 2. Bundesliga sehen kann.

Auch im LIVE-STREAM kann man Sky verfolgen, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen Sky Go: Das ist eine Plattform, mit welcher ihr das Programm streamen könnt, welches ihr mit dem passenden Paket im TV sehen könnt. Die Alternative ist WOW, vormals als Sky Ticket bekannt, bei dem ihr bestimmte Inhalte flexibel kaufen könnt.

RB Leipzig und der FC Bayern München im kostenlosen TV und LIVE-STREAM: So geht’s!

Alle Spiele sind auf Sky zu sehen, das heißt aber nicht, dass sie nur da zu sehen sind: Gewisse Begegnungen übertragen auch andere Sender. Das wird auch der Fall sein, wenn der FC Bayern München gegen Viktoria Köln oder RB Leipzig gegen Ottensen spielen wird!

Das ZDF wird nämlich das Duell der Leipziger übertragen, während Das Erste und die ARD das Bayern-Spiel in der Domstadt zeigen. Der Vorteil an den beiden Sendern: Da sie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehören, sind die Spiele kostenlos zu sehen!

(C)Getty Images

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal LIVE? Alle Sender im Überblick