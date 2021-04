DFB-Pokal, Finale: Wann findet das Endspiel statt?

An diesem Wochenende findet im DFB-Pokal das Halbfinale statt. Doch wann ist das Endspiel? Das erklärt Euch Goal in diesem Artikel.

Das DFB-Pokal-Finale 2021 wirft seine Schatten voraus. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wann und wo das große Endspiel stattfindet.

An diesem Wochenende werden die beiden Endspielteilnehmer ermittelt. Am Freitag, 30, April, empfängt Werder Bremen Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig, am Samstag, 1. Mai, gastiert Zweitligist Holstein Kiel bei Borussia Dortmund.

Ein Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften wird in Deutschland seit 1935 ausgetragen. Seit jeher hat der nationale Cup eine große Bedeutung, das hat sich auch in den vergangenen Jahren nicht geändert.

Da der DFB-Pokal immer wieder für Überraschungen gut ist, steht er in der Gunst der Fans hoch im Kurs. Auch bei den Vereinen, da man mit einer relativ geringen Anzahl an Spielen einen Titel gewinnen kann.

Das Finale des DFB-Pokals hat sich längst zu einem sportlichen Großereignis entwickelt, das auch internationales Interesse weckt.

Das Endspiel im DFB-Pokal: Goal hat die wichtigsten Infos zum Ereignis.

DFB-Pokal, Finale 2021: Datum und Austragungsort

Wettbewerb DFB-Pokal, Finale Datum Donnerstag, 13. Mai, Austragungsort Olympiastadion, Berlin TV-Übertragung ARD und Sky

In diesem Jahr ist vieles anders, auch der Wochentag des Endspiels um den DFB-Pokal. Fand dieses in den vergangenen Jahren stets an einem Samstag statt, ist es 2021 an einem Donnerstag - nämlich am 13. Mai (Christi Himmelfahrt) um 20.45 Uhr.

Was gleich ist, ist der Austragungsort: Das Olympiastadion in Berlin. Dort findet das Finale bereits seit 1985 statt.

Wie der DFB am 23. April offiziell bekannt gab, wird das DFB-Pokal-Finale ohne Zuschauer stattfinden. "Aufgrund der aktuell gültigen Verordnungen für den Spielort Berlin ist ein Antrag auf Zuschauerzulassung bis zum 9. Mai nicht möglich", hieß es in einer DFB-Mitteilung.

Bereits in der vergangenen Saison fand das Finale zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen ohne Fans statt.

Mit Power-Poulsen gegen Werder ✊ #PersoUpdate



▫ Yussi wird voraussichtlich für #SVWRBL zur Verfügung stehen. Mit 5 Treffern im laufenden Wettbewerb ist er unser Toptorschütze.



▫ Auch Kapitän Marcel #Sabitzer ist einsatzbereit.



▫ Lukas #Klostermann ist weiterhin fraglich. pic.twitter.com/arO24yL3Ra — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 29, 2021

DFB-Pokal, Finale 2021: Der Modus

Das Endspiel in Berlin wird nach demselben Modus ausgespielt wie die Finals der vergangenen Jahre.

Es gibt nur ein Spiel, der Sieger bekommt den Pokal. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es eine 30-minütige Verlängerung. Fällt auch in dieser Zeit keine Entscheidung, folgt das Elfmeterschießen.

DFB-Pokal: Die Endspiele seit 2010

Jahr Begegnung 2010 FC Bayern München - Werder Bremen 4:0 2011 FC Schalke 04 - MSV Duisburg 5:0 2012 Borussia Dortmund - FC Bayern München 5:2 2013 FC Bayern München - VfB Stuttgart 3:2 2014 FC Bayern München - Borussia Dortmund 2:0 n.V. 2015 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 3:1 2016 FC Bayern München - Borussia Dortmund 4:3 i.E. 2017 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2:1 2018 Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 3:1 2019 FC Bayern München - RB Leipzig 3:0 2020 FC Bayern München - Bayer Leverkusen 4:2

DFB-Pokal, Finale 2021: Die TV-Übertragung

Die Übertragungsrechte am DFB-Pokal-Finale im TV und im LIVE-STREAM liegen in diesem Jahr bei der ARD und dem Pay-TV-Sender Sky.

Beide Anbieter werden das Endspiel also übertragen, dabei aber auf unterschiedliche Experten und Kommentatoren setzen. Welche das sein werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

DFB-Pokal: Die häufigsten Sieger