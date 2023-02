Im Achtelfinale des DFB-Pokals treffen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 aufeinander. Alle relevanten Infos zur Übertragung der Partie gibt's hier.

Am heutigen Dienstagabend (7. Februar 2023) stehen sich Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenüber. Gespielt wird im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt ab 20.45 Uhr.

Darmstadt 98 präsentiert sich aktuell in Bestform. In den letzten zehn Spielen kassierte man keine einzige Niederlage und konnte dabei sogar sieben Siege einfahren. Auf die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner wartet also keine leichte Aufgabe. Die Eintracht konnte allerdings auch schon mit einem 1:1 gegen den FC Bayern in der Liga ein kleines Ausrufezeichen setzen. Heute will man das Viertelfinale des DFB-Pokals klarmachen.

GOAL liefert Euch in gewohnter Manier alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

DFB-Pokal: Wer überträgt Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 heute? Die Partie im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 Wettbewerb DFB-Pokal Anpfiff 7. Februar - 20.45 Uhr Spielort Deutsche-Bank-Park (Frankfurt)

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 heute im TV?

Wenn Ihr wissen wollt, wo das heutige Spiel im TV übertragen wird, dann seid Ihr hier genau richtig. In den folgenden Abschnitten erfahrt Ihr alles Wichtige dazu.

Getty Images

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 heute live bei Sky sehen

Der Bezahlsender Sky ist der einzige Ort, an dem Ihr jedes Pokalspiel sehen könnt, also wird dort natürlich auch die heutige Partie übertragen. Allerdings müsst Ihr für die Übertragungen bei Sky auch bezahlen.

Um in den Genuss des DFB-Pokals zu kommen, müsst Ihr bei Sky das sogenannte Sky-Sport-Paket buchen. Das kostet Euch 20 Euro pro Monat und beinhaltet außer dem DFB-Pokal unter anderem noch die Premier League und die Formel 1.

Das Spiel heute Abend könnt Ihr dort dann direkt nach Abschluss des Abos ab 20.45 Uhr auf dem Sender Sky Sport 1 in voller Länge erleben. Mehr Infos zum Sky-Sport-Paket gibt es hier.

DFB-Pokal heute live: Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 in der ARD sehen

Ja, Ihr habt richtig gelesen: Frankfurt vs. Darmstadt könnt Ihr heute auch im Free-TV sehen. Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals werden nämlich auch im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Die Vorberichterstattung beginnt bei der ARD bereits um 20.15 Uhr, mit dabei sind Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger. Kommentiert wird das Spiel dann ab Anpfiff von Florian Naß.

DFB-Pokal: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt 98 heute per LIVE-STREAM

Ihr könnt die ganze Begegnung heute Abend natürlich auch per LIVE-STREAM erleben. Dabei stehen Euch sogar drei verschiedene Optionen offen.

Getty Images

DFB-Pokal: Der LIVE-STREAM zu Frankfurt vs. Darmstadt heute bei Sky Go

Wenn Ihr bei Sky Go zusehen wollt, dann braucht Ihr erst einmal ein gültiges Sky-Abo. Erst dann könnt Ihr Euch mit euren Zugangsdaten bei der Sky Go-App anmelden. Dort seht Ihr dann euer Spiel im LIVE-STREAM. Genaueres zu Sky Go nachlesenkönnt Ihr hier.

DFB-Pokal heute: Der LIVE-STREAM bei WOW-Livesport

Die nächste Möglichkeit, wie Ihr per LIVE-STREAM zusehen könnt, kommt ebenfalls von Sky. Früher war WOW unter dem Namen Sky Ticket bekannt, an dem System hat sich nichts geändert.

Mit WOW-Livesport könnt Ihr für 24,99 Euro pro Monat die Spiele der 1. und 2. Bundesliga, die Premier League und den DFB-Pokal live per STREAM erleben. Anmelden könnt Ihr Euch bei WOW-Livesport über diesen Link.

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt heute: Der kostenlose LIVE-STREAM der ARD

Neben der Übertragung im Free-TV bietet die ARD natürlich auch einen LIVE-STREAM an. Diesen könnt Ihr ebenfalls ganz einfach auf der Website des Senders abrufen. Alles, was Ihr dann noch braucht, ist ein internetfähiges Gerät wie euer Smartphone oder ein Tablet, um darauf den STREAM verfolgen zu können.

Imago Images

DFB-Pokal: Wo gibt es einen LIVE-TICKER zum Spiel?

Einen LIVE-TICKER zum Spiel haben wir bei GOAL im Angebot. Egal ob ein Tor fällt, jemand vom Platz gestellt wird oder es ins Elfmeterschießen geht: Bei GOAL bleibt Ihr das gesamte Spiel über auf dem Laufenden.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Frankfurt gegen Darmstadt heute im TV und LIVE STREAM: Der Vorbericht zum Spiel

Allein die angsteinflößende Bilanz des kleinen Nachbarn brachte Oliver Glasner bereits kurz ins Straucheln. "18 Spiele", sagte der Erfolgstrainer von Eintracht Frankfurt beeindruckt, sei Darmstadt 98 vor dem brisanten Hessen-Derby ja schon ungeschlagen. Nein, nein, rief ihm daraufhin eine Stimme zu, es seien sogar 20 Partien ohne Niederlage. "20?", fragte Glasner erstaunt, "das ist ja noch schöner."

Der Respekt des Champions-League-Achtelfinalisten vor dem furiosen Zweitliga-Spitzenreiter könnte kaum größer sein, ebenso wie die Vorfreude einer ganzen Region auf das ersehnte Nachbarschaftsduell im Achtelfinale des DFB-Pokals. Frankfurt hat einen Lauf, Darmstadt sowieso - einzig die Berichte über geplante Schlägereien, verhinderte Angriffe vermummter Fans auf gegnerische Anhänger oder Schmierereien an Fanshops dämpfen die Stimmung im Vorfeld.

Die Angst vor Ausschreitungen ist groß. Fan-Gruppen beider Klubs sollen sich am Spieltag für eine Schlägerei verabredet haben, berichtet die Bild-Zeitung. Und das, nachdem die Polizei eigenen Angaben zufolge am Freitagabend bereits einen Angriff von Eintracht-Anhängern auf Darmstädter Fans am Bahnhof im südhessischen Bickenbach verhindert hatte. Schon rund um die Duelle in den Jahren zuvor war es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen.

Imago Images

"Klar ist eine Rivalität da", sagte SGE-Sportvorstand Markus Krösche der Frankfurter Rundschau. Aber "es sollen keine Vorfälle passieren, wo Leute verletzt werden", forderte Lilien-Torhüter Marcel Schuhen im FFH-Interview.

Die Emotionen dürften nicht nur auf dem Feld hochkochen, wenn die Eintracht und die Lilien am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) erstmals seit sechs Jahren wieder aufeinandertreffen. Der Fokus aber soll auf dem Sport liegen, das Derby gebe es schließlich nicht jedes Jahr, betonte Darmstadts Manager Carsten Wehlmann.

Die Hoffnung des Underdogs, der bereits Borussia Mönchengladbach rausgeworfen hat? "Wenn man das Spiel mit einem 100-Meter-Lauf vergleicht, haben wir 80 Meter Rückstand", gab Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch im HR-Interview zu, aber es könnte "natürlich passieren, dass kurz vor dem Ziel der Schnürsenkel aufgeht und eine Bruchlandung stattfindet bei der Eintracht".

Anders lässt sich etwa der umworbene Bundesliga-Topscorer Randal Kolo Muani derzeit wohl auch nicht stoppen. Doch trotz Topform brauche es für seine Eintracht schon mehr als "drei Übersteiger und vier Haken", meinte Glasner, Darmstadt habe schließlich "eine wahnsinnige Offensive". Die Sinne sind geschärft.

Zumal die Lilien die 30 Kilometer Anreise mit ordentlich Selbstvertrauen im Gepäck antreten werden. "Blöd würde ich es finden, wenn wir abgeschlachtet werden", meinte Fritsch, aber: "Wenn die wir die totale Sensation schaffen, würde ich zumindest nicht weinend aus dem Stadion gehen." Vielleicht, ergänzte Trainer Torsten Lieberknecht, könne man dem "haushohen Favoriten" ein "Bein stellen" - und damit nicht nur Glasner ins Straucheln bringen. (SID)

Eintracht Frankfurt vs. Darmstadt heute bei ARD und Sky: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Frankfurt:

Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Kamada, Max - Götze - Borre, Kolo Muani

Darmstadt setzt auf folgende Aufstellung:

Schuhen - Zimmermann, Müller, Karic - Ronstadt, Schnellhardt, Kempe, Mehlem, Holland - Honsak, Tietz