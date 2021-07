DFB-Pokal, Auslosung live: Wer zeigt / überträgt die Ziehung im TV und LIVE-STREAM?

Es ist der Grundstein für einen Erfolg im DFB-Pokal - die erste Runde. Goal erklärt, wie die Auslosung im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Mitten während der EM steht schon ein wichtiger Termin für die kommende Spielzeit an: Am Sonntag findet die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal statt, 18.30 Uhr ist hier die richtige Uhrzeit.

64 Teams nehmen in der kommenden Saison am DFB-Pokal teil - 62 dieser Mannschaften stehen bereits fest. Die letzten beiden Teilnehmer, die noch ausgespielt werden müssen, sind die Vertreter der Landesverbände Bremen und Thüringen.

Borussia Dortmund ist der Titelverteidiger, aber kann der BVB auch in dieser Saison den Pott in den Pott holen? Goal erklärt, wie die Auslosung ablaufen und übertragen wird.

Fußball in der kommenden Saison: So findet der DFB-Pokal 2021/2022 statt

6./7./8. August 2021: 1. Runde

26./27. Oktober 2021: 2. Runde

18./19. Januar 2022: Achtelfinale

1./2. März 2022: Viertelfinale

19./20. April 2022: Halbfinale

21. Mai 2022: Finale in Berlin

DFB-Pokal 2021/2022: Alles rund um den deutschen Pokalwettbewerb

Es war einer der größten Überraschungen im deutschen Fußball in der kommenden Saison: Viele Anhänger:innen werden sich noch gut an das Ausscheiden des FC Bayern München bei Holstein Kiel erinnern.

Für die Kieler war dann im Halbfinale gegen den BVB Schluss, der im Endspiel dann auch noch RB Leipzig besiegte und sich somit zum DFB-Pokal-Sieger der Saison 2020/2021 kürte.

64 Teams sind dabei - vom FC Bayern München zu den Amateuren

In der kommenden Spielzeit sind die Karten neu gemischt - 64 Vereine sind bei dem prestigeträchtigen Wettbewerb dabei. Dabei sind alle 36 Klubs aus der ersten und zweiten Bundesliga vertreten, zudem sind die vier besten Drittligisten sowie die Gewinner der Landesverbände mit von der Partie.

Sechs Runden gibt es also insgesamt - wie oben bereits erwähnt geht die DFB-Pokal-Saison Anfang August los. Am 6., 7. und 8. August sind viele der Profifußballer also wieder im Einsatz, für viele Fans wird die Sommerpause nicht schnell genug umgehen.

Rekordsieger im DFB-Pokal? Der FC Bayern München!

Das Finale findet dann, wie üblich im Olympiastadion in Berlin statt - auch das Datum steht bereits fest: Den 22. Mai können sich ambitionierte Anhänger:innen im Kalender ankreuzen, mit etwas Glück ist bis dahin auch wieder eine hohe Stadionauslastung möglich.

Rekordsieger des DFB-Pokals ist übrigens der FC Bayern München, welcher sich in 24 Finalteilnahmen 20 Titel sichern konnte. Der SV Werder Bremen ist hier auf Rang zwei, sechs Titelgewinne bei 10 Finalteilnahmen stehen hier zu Buche.

DFB-Pokal, Auslosung heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die sich die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals LIVE anschauen wollen: Die Ziehung ist am Sonntag LIVE im TV zu verfolgen!

An dieser Stelle hören die guten Nachrichten nicht auf: Die Ziehung ist nicht nur im TV, sie ist sogar im Free-TV zu sehen! Der öffentlich-rechtliche Sender Das Erste, welcher zur ARD gehört, überträgt die Auslosung am Sonntag LIVE.

DFB-Pokal LIVE im TV: Die Sportschau überträgt heute die Ziehung

Die legendäre Sportsendung Sportschau ist ab 18.30 Uhr auf Sendung und dauert ungefähr 50 Minuten - im Anschluss, also gegen 19.20 Uhr, geht es im Programm dann mit dem Weltspiegel weiter.

Der frühere Fußballprofi und heutige ARD-Experte Thomas Broich wird als Losfee fungieren, Broich ist aktuell auch bei der EM als Experte und Co-Kommentator aktiv. In seiner aktiven Karriere stand er unter anderem bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag.

Kostenlose Übertragung der Auslosung im LIVE-STREAM: Der DFB-Pokal im Internet

Die Übertragung der Sportschau ist kostenlos: Da die ARD eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist, muss das Programm des Ersten kostenlos ausgestrahlt werden. Wie ihr Das Erste auf euren TV-Geräten empfangen könnt, könnt ihr hier nachlesen.

Auch via LIVE-STREAM ist die Ausstrahlung der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals kein Problem: Das Erste ist sowohl im Browser (daserste.de) als auch per App einfach erreichbar und zu bedienen.

Nachdem gestern die Spielpläne für die erste und zweite Bundesliga veröffentlich worden, hier ein Infotweet:



Die DFB-Pokal-Auslosung ist am 4. Juli (18.30 Uhr).



Die erste Pokalrunde ist vom 6. bis 8. August. — worum.org (@worum_org) June 26, 2021

