DFB-Pokal, Auslosung 2. Runde: Bayern gastiert in Augsburg, BVB und Leipzig gegen Zweitligisten

Die Paarungen der 2. Runde im DFB-Pokal stehen fest. Während der FC Augsburg den FC Bayern zog, gastiert der BVB bei einem Zweitligisten.

Am Sonntag wurde die 2. Runde im DFB-Pokal ausgelost. Der FC Bayern München reist dabei zum FC Augsburg. Titelverteidiger RB Leipzig empfängt den Hamburger SV, Borussia Dortmund reist zum Zweitligisten Hannover 96.

Ausgetragen werden die Partien der 2. Runde am 18. und 19. Oktober 2022. Ziel aller Teams ist das Finale in Berlin, das in dieser Saison am 3. Juni 2023 steigt.

DFB-Pokal, 2. Runde: Alle Spiele im Überblick