DFB-Pokal, 1. Runde: Warum beginnen die Spiele eine Minute später?

Am heutigen Freitag beginnt die 1. Runde des DFB Pokals. Anstoß ist bei allen Spielen eine Minute später - aber warum?

Es geht endlich wieder los mit den Pflichtspielen im deutschen Fußball und die 1. Runde des DFB-Pokals steht vor der Tür. Pokalsieger RB Leipzig wird noch nicht dabei sein, die Sachsen empfangen morgen den FC Bayern im Supercup. Mit 1860 München gegen Borussia Dortmund ist aber gleich ein echter Leckerbissen am Freitagabend dabei.

Wer auf die Anstoßzeiten blickt, dem wird auffallen: Alle Partien werden eine Minute später angepfiffen. Blicken wir also darauf, woran das liegt.

DFB-Pokal: Die 1. Runde im Überblick

DFB Pokal, 1. Runde - Datum 29.7. - 1.8. (Leipzig folgt am 30.8. und Bayern am 31.8.) Titelverteidiger RB Leipzig Rekordsieger FC Bayern München Übertragungsrechte ARD/ ZDF, Sky

DFB-Pokal, 1. Runde: Darum beginnen alle Spiele eine Minute später

Alle Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals werden von Freitag bis Montag eine Minute später angepfiffen. Was es damit auf sich hat, hat der DFB in einer offiziellen Mitteilung erklärt.

"In der 1. DFB-Pokalrunde findet der Aktionsspieltag Klimaschutz statt. Alle Anstoßzeiten am Aktionsspieltag werden um eine Minute verschoben. Das dabei entstehende Zeitfenster wird für Durchsagen und Informationen genutzt, die das Thema Klimaschutz betreffen", teilte der Verband über Twitter mit.

Die ersten Partien starten somit am Freitag um 18:01 Uhr, so zum Beispiel Dynamo Dresden gegen den VfB Stuttgart, anschließend folgt 1860 München gegen den BVB um 20:46 Uhr.

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde: Die Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der DFB-Pokal-Saison 2022/23 werden beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Allerdings benötigt Ihr nicht zwingend ein Abo, um den DFB-Pokal ab und an zu verfolgen. Denn die ARD und das ZDF zeigen ausgewählte Spiele in den verschiedenen Runden. Auch in der 1. Runde des DFB-Pokals könnt ihr also Spiele live und kostenlos verfolgen.

An diesem Wochenende sind vier Partien des DFB-Pokals bei der ARD und beim ZDF zu sehen. Am 29. Juli wird ab 20.46 Uhr im ZDF das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Borussia Dortmund übertragen. Am Montag, den 01. August, überträgt die ARD das Traditionsduell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Frankfurt ab 20.46 Uhr. Und auch den Pokalsieger könnt Ihr hier verfolgen - am 30. August zeigt das ZDF die Partie FC Teutonia 05 Ottensen gegen RB Leipzig. Die ARD liefert Euch einen Tag später das Aufeinandertreffen zwischen Viktoria Köln und dem FC Bayern München. Bei beiden Spielen ist um 20.46 Uhr Anstoß.