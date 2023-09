DFB nimmt offenbar Kontakt zu Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann auf

Die Suche des DFB nach einem neuen Bundestrainer nimmt wohl Fahrt auf. Zu Julian Nagelsmann soll es Kontakt geben.

WAS IST PASSIERT? Julian Nagelsmanns Rückkehr auf die Trainerbank rückt offenbar immer näher. Wie die Bild berichtet, hat der DFB auf der Suche nach einem neuen Nationaltrainer Kontakt zum 36-Jährigen aufgenommen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach der 1:4-Blamage der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan vergangenen Samstag wurde Hansi Flick als Nationaltrainer entlassen. Sportdirektor Rudi Völler sprang als Interimscoach für das Freundschaftsspiel gegen Frankreich ein, schloß eine längerfristige Übernahme des DFB-Teams allerdings aus.

WIE GEHT ES WEITER? Der Name von Julian Nagelsmann kursiert schon seit längerem in Bezug auf eine potenzielle Flick-Nachfolge, nun wird es wohl konkret: Laut Bild steht Völler in Kontakt zu Nagelsmann-Berater Volker Struth. Nun begännen die Verhandlungen wegen der Finanzen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nagelsmann steht beim FC Bayern wohl noch bis 2026 unter Vertrag, der deutsche Rekordmeister würde seinem Ex-Coach aber keine Steine in den Weg legen.