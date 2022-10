DFB-Team: Schweinsteiger fordert Stammplatz für Musiala

Jamal Musiala ist in bestechender Form. Auch Bastian Schweinsteiger ist begeistert und hat mit Blick auf die WM eine klare Forderung.

Bayern-Legende Bastian Schweinsteiger hat sich klar für einen Stammplatz für Youngster Jamal Musiala bei der WM ausgesprochen. "Für mich gehört er ganz klar immer in die erste Elf, weil er Fähigkeiten mitbringt, die wir so nicht haben in der Nationalmannschaft. Mich beeindruckt sehr, wie stark er auch gegen den Ball ist", erklärte Schweinsteiger bei Sport1.

Musiala gewinne "die Bälle in der Defensive und dribbelt dann nach vorne. Er kann drei, vier Spieler ausspielen mit einer Aktion, etwas Besonderes machen, Tore schießen und vorbereiten." Gerenell sei Musiala für Schweinsteiger ein "extrem interessanter Spieler".

Schweinsteiger macht sich "keine Sorgen" um den FCB

Für ein erfolgreiches Turnier des DFB-Teams sei es wichtig, einen funktionierenden Bayern-Block zu haben, der auch im Verein starke Leistungen zeigt.

Schweinsteigers Erklärung für die zuletzt teilweise durchwachsenen Resultate in der Bundesliga: "Es wurden einfach in der Offensive viele Chancen vergeben. Oft hatte der gegnerische Torwart einen super Tag, aber die Bayern haben eben auch gegen den Ball in vielen Situationen nicht gut gestanden. Gegen Leverkusen war das schon viel, viel besser. Ich mache mir keine Sorgen."