DFB-Team: Lothar Matthäus sieht nur einen Kandidaten auf eine mögliche Löw-Nachfolge

Für Lothar Matthäus ist klar, dass es bei einem Aus von Joachim Löw als Bundestrainer nur einen Nachfolgekandidaten geben kann.

Für Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (59) ist klar, wer nach einer Ära Joachim Löw der neue Bundestrainer werden muss. "Wenn man über mögliche Kandidaten spricht, gibt es nur einen, den sich in Zukunft alle wünschen würden, und das ist Jürgen Klopp", schrieb Matthäus in seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.

Der Trainer des sei "extrem erfolgreich, sympathisch und bei Fans und Medien gleichermaßen beliebt." "Doch", schob Matthäus nach, "der ist in Liverpool noch lange nicht fertig und für die Nationalmannschaft hat er auch noch in einigen Jahren Zeit."

Matthäus: Frühes EM-Aus wäre auch das Aus für Löw

Die Zukunft von Joachim Löw hänge laut Matthäus vom Abschneiden der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr ab.

"Ein Ausscheiden in der Vorrunde ist gleichbedeutend mit einem Aus als Bundestrainer", konstatierte der Ex-Profi.