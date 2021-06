DFB-Team: Joshua Kimmich für Deutschland auf der rechten Seite bei der EM? Das Pro und Contra

Zentrales Mittelfeld oder rechte Seite: Wo ist Kimmich für Deutschland am wertvollsten? Pro und Contra für eine Rückkehr zur alten Position.

PRO UND CONTRA

Beim letzten Testspiel vor der EM bot Joachim Löw in seinem bevorzugten 3-4-3 Joshua Kimmich als offensiven Rechtsverteidiger auf. Sollte der Mittelfeldmotor des FC Bayern auch im Turnier auf seiner früheren Position spielen? Das Pro und Contra.

PRO: Kimmich auf der rechten Seite in der DFB-Elf

Joachim Löw hätte es sich auch einfach machen und Ridle Baku in seinen 26-Mann-Kader für die EM berufen können. Hat er aber nicht.Und weil Lukas Klostermann die Rolle des offensiv denkenden Rechtsverteidigers im von Löw bevorzugten 3-4-3 nicht zufriedenstellend ausfüllt, Jonas Hofmann diese Position zu selten gespielt hat und Matthias Ginters Stärken eher in der Innenverteidigung liegen, ist es nur logisch und sinnvoll,dass Joshua Kimmich seine geliebte Position im zentralen Mittelfeld verlässt und die Baustelle rechte Abwehr schließt.

Um es ähnlich wie Bastian Schweinsteiger zu formulieren: Kimmich hat das "Pech", dass er nicht nur der beste Sechser, sondern auch der beste Rechtsverteidiger im deutschen Aufgebot ist. Mit seinen Tiefenläufen und Flanken kann kein Klostermann, kein Hofmann, kein Ginter mithalten. Seine Qualitäten im Mittelfeld lassen sich hingegen eher auffangen.

DFB-Elf hat mit Kroos, Gündogan und Goretzka starkes Personal in der Mitte

Mit Toni Kroos und Ilkay Gündogan steht ein ballsicheres, erfahrenes Tandem parat, das auch gegen eine weltmeisterliche Auswahl wie die französische spielerische Lösungen anbieten kann. Beide sind wie Kimmich pressingresistent, beide verfügen wie Kimmich über ein hervorragendes Aufbauspiel. Und mit Leon Goretzka wird Löw aller Voraussicht nach im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal eine weitere Weltklasse-Option fürs Mittelfeld zur Verfügung stehen, die in puncto Zweikampfverhalten und Schnelligkeit einen Mehrwert gegenüber Kroos und Gündogan verspricht.

Im Spiel gegen den Ball könnte man jetzt natürlich argumentieren, Kimmich werde vor der Abwehr benötigt, weil er im Vergleich mit Kroos und Gündogan eher einer ist, der auch mal dazwischenhaut. Doch wer sagt, dass die deutsche Mannschaft zwingend im 3-4-3 mit Kimmich auf der rechten Seite verteidigen muss?

Alle Spieler sollten geschult und intelligent genug sein, um bei Gegner-Ballbesitz von ihrer offensiven Grundordnung abzuweichen und sich wie in so manchem Testspiel in einem System mit Viererkette (etwa einem 4-3-3) zu positionieren - mit Kimmich als zusätzlicher Komponente im Zentrum beziehungsweise Halbraum und beispielweise Ginter als klare Absicherung hinten rechts. Kimmich - das hat er schon beim FC Bayern mehrfach gezeigt - kann diese "Mischrolle" sehr gut ausfüllen.

Deutschland: Löws Team muss flexibel sein

Löws Team - und das sagt der Bundestrainer selbst auch immer wieder - muss flexibel sein, muss in verschiedenen Systemen agieren können. Nur, weil Kroos und Gündogan im Spiel mit Ball die Doppelsechs bilden, heißt es nicht, dass sie im Spiel ohne Ball im Zentrum auf sich allein gestellt sein müssen.

Entscheidend für die DFB-Elf im ersten Gruppenspiel: Sie muss Unterzahl-Situationen vermeiden. Konterspieler wie Kylian Mbappe, Kingsley Coman oder Ousmane Dembele sind nämlich nicht nur für Kroos und Gündogan zu schnell, sondern auch für jeden anderen deutschen Akteur - inklusive Kimmich.

CONTRA: Kimmich gehört in die Mitte des deutschen Teams

Eins ist doch klar: Eine Nationalmannschaft mit zehn Joshua Kimmichs (und einem etwas größer gewachseneren Bruder im Tor) auf dem Platz wäre vielleicht nicht die allerschnellste bei der EM, aber sie würde jeden Gegner an die Wand spielen und natürlich auch Europameister werden.

Bundestrainer Joachim Löw würde keinen Fehler machen, würde er den einen Joshua Kimmich, den er bei der EM zur Verfügung hat, in seiner präferierten 3-4-3-Grundordnung als rechten Flügelverteidiger auflaufen lassen. Im letzten deutschen Turnierkader des Bundestrainers gibt es sogar keinen besseren Spieler für die Position, Ridle Baku durfte ja mit der U21 Europameister werden.

Aber: Es wäre fatal, würde Löw den besten zentralen, defensiven Mittelfeldspieler seines Kaders in der EM-Todesgruppe F nicht auch im zentralen, defensiven Mittelfeld spielen lassen. Darum sind auch die in den letzten Tagen eilig gezogenen Vergleiche zur WM 2014 und Philipp Lahms Situation nicht zu Ende gedacht: Ja, Lahm mag sich damals für den Erfolg der Mannschaft "geopfert" haben (Bild), indem er von seiner unter Pep Guardiola beim FC Bayern gefundenen neuen Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld wieder in die Viererkette rückte.

DFB: Kimmich ist nicht mit Lahm vergleichbar

Doch Lahm war ein herausragender Außenverteidiger, der auch als Mittelfeldspieler außergewöhnlich gut spielen konnte, während Kimmich eher ein herausragender Mittelfeldspieler ist, der auch auf der defensiven Außenbahn außergewöhnlich gut spielen kann. Und zweitens hatte das DFB-Team 2014 eben auch den "aggressive Leader" Bastian Schweinsteiger auf der Sechs.

Vor allem im ersten EM-Spiel gegen Weltmeister Frankreich mit seinem ultraschnellen und supergefährlichen Offensiv-Dreizack Antoine Griezmann, Karim Benzema und Kylian Mbappe und Mittelfeld-Alleskönner N'Golo Kante in der Schaltzentrale braucht die DFB-Elf ihren echten Leader und Alleskönner Kimmich dort, wo es wirklich darauf ankommen wird: in der Zentrale.