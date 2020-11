0:6 gegen Spanien! Nur einmal verlor Deutschland höher

Das DFB-Team kassiert beim 0:6 gegen Spanien die höchste Niederlage seit Mai 1931. Nur einmal überhaupt hat Deutschland höher verloren.

hat beim 0:6 in der Nations League in Sevilla gegen Spanien die höchste Niederlage seit einem 0:6 am 24. Mai 1931 gegen Österreich kassiert. Nur einmal verlor das DFB-Team in seiner Geschichte seit 1908 höher.

Alvaro Morata (17.), Ferran Torres (33., 55., 72.), Rodrigo (38.) und Mikel Oyarzabal (89.) trafen für LaRoja gegen eine chancenlose deutsche Mannschaft, für die Serge Gnabry mit einem Lattenschuss die beste Chance hatte.

Deutschland hat in seiner gesamten Länderspielgeschichte nur ein einziges Mal höher verloren: am 16. März 1909 gab es in Oxford ein 0:9 gegen , bis heute die höchste Niederlage des DFB-Teams.

Deutschland: Die höchsten Niederlagen des DFB-Teams

0 : 9 am 16. März 1909 in Oxford gegen England

0 : 6 am 24. Mai 1931 in Berlin gegen Österreich

0 : 6 am 17. November 2020 in Sevilla gegen

3 : 8 am 20. Juni 1954 in Basel gegen Ungarn

0 : 5 am13.September 1931 in Wien gegen Österreich

2 : 6 am 23. November 1913 in Antwerpen gegen

1 : 5 am 29. Juni 1912 in Stockholm gegen Österreich

1 : 5 am 24. September 1939 in Budapest gegen Ungarn

1 : 5 am 1. September 2001 in München gegen England

1 : 5 am 28. April 2004 in Bukarest gegen Rumänien

0 : 4 am 24. Juli 1999 in Guadalajara gegen