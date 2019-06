Pferdeschwanz-Gruß: DFB-Frauen schicken Video an U21-Jungs

Die deutschen Frauen haben ihren Kollegen von der U21 in einem Videoclip mit Pferdeschwanz-Choreografie Glück gewünscht.

Mit einer kleinen Pferdeschwanz-Choreografie haben die deutschen Fußballerinnen ihren männlichen U21-Kollegen Glück für die EM in und San Marino gewünscht.

In Anlehnung an das Perücken-Video, das das Team von Trainer Stefan Kuntz in der vergangenen Woche als gute Wünsche für die Frauen-WM geschickt hatte, präsentierten die Olympiasiegerinnen in einer Grußbotschaft vom Strand vor ihre echten Zöpfe.

Frauen-WM: Weiterer Clip nach Commerzbank-Clip

"Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start ins Turnier, haut rein, gebt alles und zeigt, was ihr könnt", sagt Offensivspielerin Turid Knaak in dem Social-Media-Clip. Das Pferdeschwanz-Motiv entstammt dem Commerzbank-Spot, der vor der Frauen-WM in Frankreich für Aufsehen gesorgt hatte. Darin heißt es: "Wir brauchen keine Eier - wir haben Pferdeschwänze".

Die U21-Männer legen als Titelverteidiger bei der EM am Montag gegen los. Zuvor treffen die bereits für das Achtelfinale qualifizierten DFB-Frauen in ihrem dritten WM-Gruppenspiel auf Südafrika (18.00 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN).