DFB-Comeback von Toni Kroos? "So macht man ein Fass auf, das man gar nicht braucht"

Soll Toni Kroos für Deutschland bei der EM spielen? Eine DFB-Legende hat eine klare Meinung dazu.

WAS IST PASSIERT? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht für eine mögliche Rückkehr des Rio-Weltmeisters Toni Kroos zur Heim-EM im nächsten Jahr keine Notwendigkeit.

"Wenn Kroos Außenverteidiger spielen könnte - okay. Aber im Mittelfeld hat die deutsche Mannschaft den geringsten Bedarf", schrieb Matthäus in seiner Kolumne für den Pay-TV-Sender Sky: "So macht man ein Fass auf, das man gar nicht braucht."

Im offensiven Mittelfeld gebe es schon Ilkay Gündogan, Jamal Musiala oder Thomas Müller, erläuterte der Weltmeister von 1990: "Ein Abräumer vor der Abwehr ist Kroos auch nicht, aber wenn Nagelsmann plötzlich in Kroos die Holding Six sieht, wird es wieder viele Diskussionen geben."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte im ZDF-Sportstudio am vergangenen Samstag eine Rückkehr von Kroos einen "interessanten Gedanken" genannt und damit die Spekulationen über ein Comeback in der Nationalmannschaft angeheizt.

Der Weltmeister von 2014 hatte seine Karriere in der DFB-Auswahl nach 106 Länderspielen nach der EM 2021 beendet.