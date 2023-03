DFB-Auswärtstrikot für Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland vorgestellt

In diesem Jahr findet die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland statt. Nun ist das DFB-Auswärtstrikot veröffentlicht.

Sportartikelhersteller adidas hat das neue Auswärtstrikot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland im kommenden Sommer vorgestellt. Das neue Trikot ist in Grün- und Goldtönen gehalten und wurde von den verschiedenen Waldgebieten Deutschlands inspiriert - vom Schwarzwald bis zum Zauberwald.

adidas

DFB-Frauen: Neues Auswärtstrikot enthüllt

Ein Muster in Grüntönen zieht sich dabei über das gesamte Trikot und erinnert daran, dass über ein Drittel der Landfläche Deutschlands von Wäldern bedeckt ist. "Unsere Designer sind dabei weg vom Computer. Stattdessen haben sie das Design komplett von Hand gefertigt", erklärt Lisa Datz, Senior Product Manager von adidas.

"Es ist einzigartig und unterscheidet sich sehr von unserem Heimtrikot. Mir gefällt es sehr gut", lobt Nationalspielerin Melanie Leupolz vom FC Chelsea. Das Heimtrikot ist weiterhin klassisch in weiß mit schwarzem Bruststreifen gehalten.

DFB-Frauen: Auswärtstrikot in grün und gold

Die Brustlogos beim neuen Auswärtsjersey erscheinen in goldener Farbe. Die drei klassischen Schulterstreifen sowie die Details am Rundkragen und an den Ärmeln glänzen ebenfalls in Gold. Dazu kommen schwarze Hosen und Stutzen. Über dem DFB-Wappen glänzen zwei Sterne für die WM-Titel von 2003 und 2007.

adidas

DFB-Frauen: Auswärtstrikot ab sofort erhältlich

Das neue Auswärtstrikot der Frauen-Nationalmannschaft ist ab sofort über www.adidas.de/frauen-fussball-trikots, die adidas Stores und den offiziellen DFB-Fanshop verfügbar.

Die Fan-Version kostet 90 EUR, während die Authentic-Version, welche von den Nationalspielerinnen getragen wird, für 140 EUR zu erwerben ist.

Erstmals werden die Spielerinnen das Trikot im Freundschaftsspiel gegen die Niederlande am 7. April überstreifen.

WM 2023: adidas-Trikots inspiriert von der Natur

Neben dem Trikot der deutschen Nationalmannschaft hat adidas auch die neuen Jerseys von Teams wie Argentinien, Japan, Spanien oder Schweden vorgestellt. Sie alle sind von Natur-Schauspielen in den jeweiligen Nationen inspiriert. So verweist die Farbe des japanischen Trikots auf den Sonnenaufgang des bekannten Bergs Fuji, die Farbe des schwedischen auf die zahlreichen Gletscherflüsse und die des spanischen auf die Korallenriffe vor der Küste des Landes.

"Wir wollten ein gemeinsames Motiv in unseren Trikots schaffen", sagt Sam Handy, Vice President Product and Design von adidas, "als Feier und Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Wundern der Natur, die überall auf der Welt zu finden sind."