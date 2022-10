Deutschland, WM-Trikot: Alle Infos zum Shirt der DFB-Elf bei der Weltmeisterschaft 2022

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht kurz vor der Tür, doch in welchem Trikot tritt Deutschland eigentlich an? GOAL hat alle Infos.

Es sind oftmals die großen Geheimnisse der Sporthersteller: Die Trikots der Nationalmannschaften vor großen Turnieren. Die meisten Jerseys sind für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar schon veröffentlicht worden. Doch wie sehen die Trikots der deutschen Nationalmannschaft bei der WM eigentlich aus? Wer rüstet die DFB-Elf aus und wie viel kosten die Shirts? GOAL liefert die Antworten. WM 2022: Wie sieht das Trikot von Deutschland aus? Am 31. August veröffentlichte der DFB gleich beide Jerseys für die Weltmeisterschaft 2022. Wie schon in den vergangenen Jahren tritt die deutsche Nationalmannschaft in einem weißen Heim-Trikot an. Ein schwarzer Strich geht mittig durch das Trikot. Besonders: Das Logo der DFB-Elf befindet sich mittig über den Trikotnummern. Im Gegensatz zur WM 2018 tritt die deutsche Nationalmannschaft nicht mit einem grünen Auswärtstrikot, sondern in einem schwarz-roten Trikot an. So sehen die Jerseys der DFB-Elf aus: GOAL/Twitter WM 2022: Wie viel kosten die Trikots von Deutschland? Die Trikots der deutschen Nationalmannschaft kosten circa 90 Euro. Entscheidet man sich dafür, sein Jersey noch mit einem Spielernamen und Rückennummer zu beflocken, kommen noch einmal zehn Euro drauf. Für die Authentic-Version, die auch die Akteure auf dem Rasen tragen, werden sogar 140 Euro fällig. Kinder zahlen 70 Euro für ein Jersey. (C)Getty Images WM 2022, Deutschland-Trikot: Wer rüstet die deutsche Nationalmannschaft aus? Seit über 60 Jahren rüstet der deutsche Sportartikelhersteller Adidas die deutsche Nationalmannschaft aus, der derzeitige Vertrag läuft noch bis 2026. Im Hauptquartier des Herstellers in Herzogenaurach absolvierte die Männer- und auch die Frauen-Nationalmannschaft Teile ihrer Vorbereitung auf die Männer-EM 2021 und Frauen-EM 2022. WM 2022: Wie sehen die Trikots bei der Weltmeisterschaft aus? GOAL hat alle Trikots der teilnehmenden Nationen bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar in einem Artikel zusammengesammelt, hier findet ihr alle bisher veröffentlichten Jerseys der Teams. Lese-Empfehlung Der "neue Giggs": Gescheitert bei United - heute Millionär

