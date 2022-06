Deutschland bei der WM 2022: Gruppe, Gegner, Spiele, Termine, Kaderbekanntgabe - alle Infos zum DFB-Team bei der Weltmeisterschaft in Katar

In ein paar Monaten startet die WM in Katar. Die Infos zu den Gruppengegnern der deutschen Elf, den Terminen und der Kaderbekanntgabe findet Ihr hier.

Die Weltmeisterschaft in Katar wirft bereits ihre Schatten voraus. In ein paar Monaten ist es soweit und die insgesamt 22. WM-Endrunde steht an.

Dort kämpfen dann wieder einen Monat lang die besten Teams der Welt, um den begehrten Pokal. Aktueller Titelverteidiger ist die französische Mannschaft, die den Titel 2018 im Finale gegen Kroatien holte. Auch die deutsche Elf hat natürlich das Ziel, die WM nach 2014 wieder zu gewinnen. Ob das Team von Hansi Flick dem gewachsen ist, werden wir dann spätestens in ein paar Monaten erfahren.

GOAL liefert Euch die Infos zu den deutschen Gruppengegnern, der Kaderbekanntgabe, den Terminen und den Spielansetzungen.

Deutschland bei der WM 2022: Wer sind die Gruppengegner?

Dass Deutschland bei der WM 2022 dabei ist, steht fest, wer befindet sich aber eigentlich noch in der Gruppe mit dem deutschen Team? Die DFB-Elf wurde in die Gruppe E gelost. In dieser befindet sich mit Spanien noch ein weiteres Schwergewicht. Die Spanier gewannen in der Zeit von 2008 bis 2012 zwei Mal die EM sowie einmal die Weltmeisterschaft und werden Deutschland auch diesmal sicher alles abverlangen.

Ebenfalls in Gruppe E vertreten ist Japan. Die Japaner konnte sich am vorletzten Spieltag der Qualifikation durch einen 2:0-Sieg gegen Australien qualifizieren. Sie sind seit 1998 bei jeder WM vertreten, kamen jedoch nie über das Achtelfinale hinaus.

Der letzte Gegner der deutschen Elf steht noch nicht fest. In einem Play-Off-Spiel kämpfen Neuseeland und Costa Rica am 14. Juni 2022 um den letzten Platz in der Gruppe. Der Gewinner der Partie wird dann also die Gruppe E mit Deutschland, Spanien und Japan komplettieren.

imago images

Deutschland bei der WM 2022: Wann finden die Spiele der Gruppenphase statt?

Die Termine für die Spiele der deutschen Mannschaft in der Gruppenphase stehen bereits fest. Eröffnet wird das Turnier am 21. November, Deutschland spielt das erste Mal zwei Tage darauf, der Gegner im ersten Spiel heißt Japan. Am 27. November kommt es dann zum Spitzenspiel in der Gruppe E zwischen Spanien und Deutschland. Das letzte Gruppenspiel für Deutschlands steht schließlich am 1. Dezember an, entweder gegen Costa Rica oder Neuseeland.

Einen Tag später endet die Gruppenphase, und die K.o.-Spiele beginnen. Das Finale findet übrigens am 18. Dezember statt.

Hier haben wir noch einmal wichtige Termine für Euch zusammengefasst:

23. November 2022: Deutschland vs. Japan

27. November 2022: Spanien vs. Deutschland

01. Dezember 2022: Costa Rica/Neuseeland vs. Deutschland

Achtelfinale: 03. - 06. Dezember 2022

Viertelfinale: 09. und 10. Dezember 2022

Halbfinale: 13. und 14. Dezember 2022

Finale: 18. Dezember 2022

Getty Images

Deutschland bei der WM 2022: Wann wird der Kader bekannt gegeben?

Der genaue Zeitpunkt der Kaderbekanntgabe für die WM 2022 steht noch nicht fest, wahrscheinlich kann man damit aber mit September oder Oktober rechnen. Viele Spiele der deutschen Elf sind gesetzt, dazu gehören z.B. Manuel Neuer, Joshua Kimmich oder Kai Havertz.

Allerdings gibt es auch noch einige Wackelkandidaten. Spieler wie Jonathan Tah oder Julian Brandt können sich evtl. noch bei den letzten Länderspielen im September vor der WM zeigen, viele Chancen bleiben ihnen allerdings nicht mehr.