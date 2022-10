Deutschland Weltmeister 2014: Gegen wen gewann das DFB-Team im Finale?

2014 wurde Deutschland zum vierten und zum jetzigen Stand letzten Mal Weltmeister. Gegen wen setzte sich die DFB-Elf damals durch?

Deutschland hat bereits viermal die Weltmeisterschaft und damit den größten Titel im Weltfußball gewonnen.

1954 schaffte die deutsche Auswahl in der Schweiz im Finale gegen Ungarn das berühmte "Wunder von Bern", als man im Endspiel mit 3:2 gewinnen konnte.

20 Jahre später folgte bei der Weltmeisterschaft in Deutschland der zweite Titel für den Gastgeber. Damals fand das Finale im Münchner Olympiastadion statt und Tore von Paul Breitner und Gerd Müller bescherten gegen die Niederlande beim 2:1-Sieg den Pokal.

1990 gewann Deutschland zum dritten Mal die WM, damals in Italien. Gegner im Finale von Rom war Argentinien, ein Elfmetertor von Andreas Brehme in der 85. Minute ließ die Nation jubeln.

2014 gab es den bis dato letzten Titel für Deutschland bei einer Weltmeisterschaft, doch wie genau lief das Turnier in Brasilien eigentlich ab?

Deutschlands WM-Titel 2014: GOAL liefert alle Informationen!

Weltmeister 2014: Deutschlands Weg ins Finale

Die Mannschaft des damaligen Bundestrainers Joachim Löw traf in der Gruppenphase auf die Teams aus Portugal, den USA und Ghana. Gleich zum Auftakt setzte Deutschland ein Ausrufezeichen und bezwang die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo deutlich mit 4:0.

Nach großer Euphorie folgte ein 2:2 gegen Ghana, weshalb die deutsche Auswahl am dritten Spieltag den Einzug ins Achtelfinale klarmachen musste. In der Regenschlacht von Recife erzielte Thomas Müller den einzigen Treffer des Tages und Deutschland zog als Gruppensieger vor den USA in die K.-o.-Phase ein.

Dort traf die DFB-Auswahl auf Algerien, es folgte eine Zitterpartie, denn die Mannschaft tat sich als klarer Favorit sehr schwer. Nach 90 Minuten stand es 0:0 und Deutschland konnte sich bei Torhüter Manuel Neuer bedanken, der mehrmals für sein Team retten musste. Erst in der Verlängerung konnte die Löw-Truppe ihre Qualität ausspielen und gewann letztlich mit 2:1 gegen den afrikanischen Vertreter.

Im Viertelfinale wartete Frankreich, das 2018 dann selbst Weltmeister werden sollte. Schon nach 13 Minuten köpfte Mats Hummels nach einer Standardsituation ein, dieses Tor reichte nach einem spannenden Spiel letztlich zum Einzug ins Halbfinale gegen den Gastgeber Brasilien.

Es folgte das wohl legendärste Spiel der jüngeren WM-Geschichte, denn das deutsche Team spielte in Durchgang eins wie entfesselt und stürzte das brasilianische Volk mit fünf Treffern vor der Pause ins Tal der Tränen. In Halbzeit zwei spielte Deutschland den Vorsprung souverän herunter, letztlich endete das Spiel mit 7:1. Die höchste Niederlage eines Gastgebers - und das in einem Halbfinale als Titelfavorit.

Getty Images

WM 2014: Argentinien als Finalgegner von Deutschland

Im Finale wartete mit Argentinien die zweite südamerikanische Top-Mannschaft auf das DFB-Team und schon vor dem Spiel gab es mit dem Ausfall von Sami Khedira eine Hiobsbotschaft für Trainer Löw.

Es folgte ein typisches Final-Spiel mit viel Nervosität auf beiden Seiten. Deutschland hatte mehr Ballbesitz, die Argentinier die besseren Chancen.

Getty

Wie schon zuvor bei der WM 2006 und 2010 stand nach den regulären 90 Minuten kein Sieger fest. Als sich Fans beider Lager langsam auf eine Entscheidung im Elfmeterschießen einstellten, folgte der große Auftritt von Mario Götze.

Er nahm in der 113. Minute eine Flanke von André Schürrle im Sechzehner mit der Brust und traf an Torhüter Sergio Romero vorbei zum entscheidenden 1:0. Deutschland verteidigte seinen Vorsprung in den letzten Minuten und durfte den goldenen Pokal in den Nachthimmel von Rio de Janeiro recken.

Deutschlands Aufstellung beim WM-Finale 2014 gegen Argentinien:

Neuer - Lahm, Boateng, Hummels, Höwedes - Kramer (31. Schürrle), Schweinsteiger - Müller, Kroos, Özil (120. Mertesacker) - Klose (88. Götze)

Deutschland Weltmeister 2014: Der Kader des DFB-Teams