1990 wurde Deutschland zum dritten Mal Weltmeister. Aber gegen welches Team gewann die DFB-Elf eigentlich das Finale von Rom?

Es war am späten Abend des 8. Juli 1990, als Kapitän Lothar Matthäus den WM-Pokal in den Römer Nachthimmel reckte - Deutschland war soeben zum dritten Mal Weltmeister geworden.

Das Finale in Rom war der krönende Abschluss eines Turniers, in dem sich die deutsche Elf auch leistungstechnisch als bestes Team der Welt gezeigt hatte und den Titel so verdient wie nie zuvor nach Deutschland holte. 20 Jahre lang hatte die Nation auf diesen Triumph gewartet und sollte danach ganz 24 Jahre bis zum vierten Stern in Brasilien warten.

Lothar Matthäus, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Finalheld Andreas Brehme - die Liste derjeniger, die sich bei diesem Turnier endgültig als Legenden des deutschen Fußballs zementierten, ist lang. Aber wo es einen Gewinner gibt, muss es auch einen Verlierer geben: Gegen welche Mannschaft gewann die Elf von Teamchef Franz Beckenbauer das Endspiel eigentlich?

Gegen wen wurde bei der WM 1990 in Italien der dritte Stern für Deutschland errungen? GOAL präsentiert euch die Antwort - und wirft einen Blick auf eins der legendärsten Turniere der nationalen Fußballhistorie.

Deutschland Weltmeister 1990: Gegen wen gewann das DFB-Team im Finale? Der Weg ins Endspiel

Turnierrunde Partie Ergebnis Vorrunde Deutschland - Jugoslawien 4:1 Vorrunde Deutschland - Vereinigte Arabische Emirate 5:1 Vorrunde Deutschland - Kolumbien 1:1 Achtelfinale Deutschland - Niederlande 2:1 Viertelfinale Deutschland - Tschechoslowakei 1:0 Halbfinale Deutschland - England 4:3 n.E.

Neben dem Elfmeterschießen gegen England im Halbfinale blieb vor allem das Achtelfinale gegen die ebenfalls als Top-Favorit geltenden Niederländer, die in der Qualifikation für das Turnier noch vor Deutschland gelandet waren, in Erinnerung. Höhepunkte des hitzigen Duell der beiden Erzrivalen: Die Spuck-Attacken von Frank Rijkaard gegen Rudi Völler, wofür beide Akteure vom Platz gestellt wurden.

Deutschland Weltmeister 1990: Gegen wen gewann das DFB-Team im Finale? Das Endspiel gegen Argentinien

Am 8. Juli 1990 fand in Rom die Revanche für das Endspiel der WM 1986 statt, denn wieder hieß der deutsche Gegner Argentinien. Die Mannschaft um Mega-Star Diego Maradona hatte vier Jahre zuvor gegen die DFB-Elf ihren zweiten WM-Titel geholt und wollte den zweiten Triumph in Serie.

Die Albiceleste hatte sich die Teilnahme am Finale ebenso wie Deutschland redlich verdient, man hatte in den vorherigen K.o.-Duellen schwere Brocken wie Italien und Erzrivale Brasilien geschlagen. Man rechnete mit einem Spiel auf Messers Schneide - und das wurde es auch.

Entschieden wurde es letztendlich durch eine Entscheidung, die von vielen Beobachtern als Konzession angesehen wurde. Nachdem das Schiedsrichtergespann zuvor ein relativ eindeutiges Foulspiel nicht ahndete und Deutschland einen Elfmeter verweigerte, zeigte der Unparteiische Méndez kurz vor Ende der Partie bei einer viel umstritteneren Szene auf den Punkt.

Kapitän Lothar Matthäus wollte den fälligen Strafstoß nicht schießen, Andreas Brehme trat stattdessen an - und traf. Das Spiel war entschieden, Argentinien fand in den wenigen übrigen Minuten keine Antwort mehr: Deutschland war zum dritten Mal Weltmeister.

Deutschland gegen Argentinien im WM-Finale 1990: Die Fakten zum Spiel

Partie: Deutschland - Argentinien

Anstoß: 8. Juli 1990, 20:00 Uhr

Ort: Olympiastadion, Rom

Tore: 1:0 Brehme (85., FE)

Aufstellung Deutschland: Ilgner - Augenthaler - Kohler, Buchwald - Berthold (Reuter, 73.), Häßler, Matthäus, Littbarski, Brehme - Völler, Klinsmann

Aufstellung Argentinien: Goycochea - Simón, Ruggeri (46., Monzón), Sensini, Serrizuela - Basualdo, Troglio, Burruchaga (53., Calderón), Lorenzo - Dezotti, Maradona