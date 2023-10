Deutschland vs. USA in TV und LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung des Testspiels

Deutschland absolviert das erste Länderspiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wo ist es zu sehen?

Deutschlands Nationalmannschaft absolviert am Samstagabend im Rahmen eines Testspiels gegen die USA ihren ersten Auftritt unter Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann. Anstoß der Partie in East Hartford ist um 21 Uhr.

Die Fans sind dabei gewiss neugierig, wie sich das DFB-Team unter dem neuen Coach präsentiert. Immerhin waren die Leistungen unter Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick zuletzt teils miserabel, ehe unter Interimstrainer Rudi Völler ein überzeugendes 1:0 gegen Vize-Weltmeister Frankreich heraussprang.

Wo läuft das Duell zwischen den US-Boys und der deutschen Nationalelf? GOAL verrät es in diesem Artikel?

Deutschland vs. USA: Die Informationen zum Testspiel

Spiel USA vs. Deutschland Datum 14. Oktober 2023 Anstoß 21 Uhr (MEZ) Stadion Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field (East Hartford, Connecticut, USA)

USA vs. Deutschland: Wer überträgt die Partie im TV?

Mehrere Sender zeichnen sich in Deutschland für die Übertragungen von Länderspielen der DFB-Elf verantwortlich. Dies richtet sich nach dem Wettbewerb. In diesem Fall hat RTL die Übertragungsrechte am Freundschaftsspiel zwischen den USA und Deutschland.

Der Kölner Privatsender ist im deutschen TV die einzige Option, Julian Nagelsmanns Debüt live zu verfolgen. Die Übertragung auf RTL startet um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Deutschland vs. USA im TV auf RTL: Die Informationen zur Übertragung:

Sendungsbeginn: 20.15 Uhr

Moderator: Florian König

Kommentator: Marco Hagemann

Co-Kommentator: Steffen Freund

Deutschland vs. USA: Wer überträgt die Partie im LIVE-STREAM?

Wie bei der Übertragung im TV ist RTL auch der erste und einzige Ansprechpartner für das Verfolgen der Begegnung im LIVE-STREAM. RTL streamt sein gesamtes TV-Programm auf dem hauseigenen Sender RTL+. Entsprechend ist dort auch ab 20.15 Uhr das Länderspiel zwischen den USA und Deutschland zu sehen.

Allerdings ist RTL+ kein kostenfreier Streamingdienst. Nach 30 Probetragen kostet je nach Art des Abonnements zwischen 6,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat. RTL+ ist monatlich kündbar.

Zum Stream des Länderspiels geht es direkt hier.

Deutschland vs. USA in TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff könnt Ihr hier sehen, in welchen Formationen Julian Nagelsmann und US-Nationaltrainer Gregg Berhalter ihre Teams auf den Rasen schicken.

Deutschland vs. USA in TV und LIVE-STREAM: Der direkte Vergleich