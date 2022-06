Deutschland vs. Italien live: Die Nations League heute im LIVE-TICKER

In der Nations League kommt es heute zum Duell zwischen Deutschland und Italien. GOAL begleitet die Partie im LIVE-TICKER.

Für die deutsche Nationalmannschaft steht heute in der Nations League das vierte Gruppenspiel an. In Mönchengladbach trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick ab 20.45 Uhr auf Italien.

Nach drei Spielen ist Deutschland noch ungeschlagen. Gegen Italien, England und Ungarn reichte es aber auch nur zu drei Unentschieden. Will das DFB-Team im Kampf um den Gruppensieg eingreifen, zählt im zweiten Duell gegen den Europameister binnen weniger Tage nur ein Sieg.

Aufstellung Deutschland Neuer - Klostermann, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum - Gündogan, Kimmich, Hofmann, Müller, Sane - Werner Aufstellung Italien Donnarumma - Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola - Frattesi, Cristante, Barella - Politano, Raspadori, Gnonto

Vor Beginn | Als Gruppensieger ließen die Deutschen in der WM-Qualifikation nichts anbrennen. Ohnehin ist das DFB-Team seit dem EM-Aus im Achtelfinale gegen England (0:2) unter Hansi Flick ungeschlagen. Der Bundestrainer hatte seine Amtszeit mit sieben Siegen in Serie begonnen. Nach den sechs Dreiern in der WM-Quali folgte im März ein 2:0 gegen Israel. Drei Tage danach gegen die Niederlande erfasste die deutsche Auswahl der 1:1-Fluch. Inzwischen endeten vier Partien am Stück mit diesem Ergebnis.

Vor Beginn | Die letzte Niederlage kassierten die Italiener unmittelbar vor Beginn der Nations League. Das Duell gegen den amtierenden Südamerikameister Argentinien verlor man vor knapp zwei Wochen mit 0:3. Noch schmerzhafter als diese Pleite in der Finalissima war im März das 0:1 im Playoff-Halbfinale gegen Nordmazedonien, welches die WM-Teilnahme kostete. Der vierfache Weltmeister und amtierende Europameister wird bei der Endrunde am Ende des Jahres in Katar fehlen.

Vor Beginn | Wie die Deutschen sind auch die Italiener in dieser Nations-League-Saison noch ungeschlagen. Doch die Squadra Azzurra hat zumindest mal ein Spiel gewonnen. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen die Männer von Hansi Flick setzte sich der Europameister im Heimspiel gegen Ungarn mit 2:1 durch. Zuletzt gab es am Samstag in England ein 0:0.

Vor Beginn | Noch ist in der Gruppe 3 der Nations League A alles möglich. Alle vier Mannschaften liegen eng beieinander - und zwar innerhalb von drei Punkten. Italien hat als Tabellenführer fünf Zähler auf dem Konto. Für die drittplatzierten Deutschen könnte es nach den drei 1:1-Unentschieden mit dem ersten Sieg im laufenden Wettbewerb unter Umständen ganz nach vorn an die Spitze gehen. Der Gruppensieg würde übrigens den Einzug ins Halbfinale bedeuten. Genauso aber könnte die DFB-Auswahl heute ans Tabellenende rutschen und müsste sich fortan ernsthaft mit dem Thema Abstieg beschäftigen.

Vor Beginn | Roberto Mancini wechselt im Verglich zum Hinspiel gewaltig durch. Einzig Gianluigi Donnarumma, Alessandro Bastoni, Davide Frattesi und Matteo Politano verbleiben in Italiens Anfangsformation. Ziehen wir zum Vergleich die Begegnung vor drei Tagen in Wolverhampton heran, sieht es nicht anders aus. Von jener Startelf stehen mit Donnarumma und Frattesi gar nur zwei Spieler auch heute zu Beginn auf dem Rasen.

Vor Beginn | Für Italien stehen anfangs folgende elf Akteure auf dem Platz: Donnarumma - Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola - Frattesi, Cristante, Barella - Politano, Raspadori, Gnonto.

Vor Beginn | Im Vergleich zum Hinspiel in Bologna nimmt Hansi Flick vier Veränderungen vor. Anstelle von Thilo Kehrer, Benjamin Henrichs, Leon Goretzka und Serge Gnabry rücken Lukas Klostermann, David Raum, Ilkay Gündogan und Jonas Hofmann in die deutsche Startelf. Mit Blick auf die letzte Partie in Budapest sind es ebenfalls vier Umstellungen. Nico Schlotterbeck, Leon Goretzka, Jamal Musiala und Kai Havertz nehmen zunächst auf der Bank Platz. Dafür spielen Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan, Thomas Müller und Leroy Sane von Beginn an.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Deutschland geht die heutige Aufgabe in dieser Besetzung an: Neuer - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Gündogan, Kimmich - Hofmann, Müller, Sane - Werner.

Vor Beginn | Hallo und herzlich willkommen zum LIVE-TICKER der Partie in der Nations League zwischen Deutschland und Italien.

Deutschland vs. Italien: Die Aufstellungen

Bundestrainer Hansi Flick setzt auf folgende Aufstellung:

Deutschland: Neuer - Klostermann, Schlotterbeck, Rüdiger, Raum - Gündogan, Kimmich, Hofmann, Müller, Sane - Werner

Das ist die Aufstellung von Italiens Coach Roberto Mancini:

Italien: Donnarumma - Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola - Frattesi, Cristante, Barella - Politano, Raspadori, Gnonto

Deutschland vs. Italien im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Deutschland verlor 15 der 36 Länderspiele gegen Italien (8S 13U) – nur gegen England kassierte die deutsche Nationalmannschaft mehr Niederlagen (17). Allerdings blieb die DFB-Elf zuletzt erstmals fünf Spiele in Folge gegen Italien ungeschlagen (1S 4U), die letzte Niederlage gab es 2012 im EM-Halbfinale (1:2).

Von zehn Pflichtspielen gegen Italien gewann die deutsche Elf keines nach 90 oder 120 Minuten (6U 4N), nur bei der EM 2016 gelang im Viertelfinale ein Erfolg nach Elfmeterschießen (1:1 n.V., 6:5 i.E.). Auf deutschem Boden gab es zwei Pflichtspiele gegen Italien: 1:1 im EM-Eröffnungsspiel 1988 in Düsseldorf und 0:2 n.V. im WM-Halbfinale 2006 in Dortmund.

Die DFB-Elf gewann nur eins der letzten 11 Länderspiele gegen Italien (6U 4N, ohne Elfmeterschießen): mit 4:1 im März 2016. Zuletzt gab es erstmals drei Remis in Folge gegen die Italiener – vier Unentschieden in Serie gab es für Deutschland nur gegen Norwegen (1930 bis 1935) und Finnland (2001 bis 2009).

Deutschland blieb beim 1:1 in Ungarn auch im 12. Länderspiel unter Hansi Flick ungeschlagen, spielte nach acht Siegen zum Start aber zum vierten Mal in Folge remis. So viele Länderspiele in Serie ohne Sieg gab es für die DFB-Elf zuletzt von November 2017 bis Juni 2018 (damals 5 – 3U, 2N).

Deutschland trennte sich zuletzt viermal in Folge 1:1. Erstmals in der Verbandsgeschichte spielte die DFB-Elf viermal in Serie unentschieden, und auch das gleiche Ergebnis in vier Partien hintereinander gab es zuvor nie.

Italien verlor in der Gruppenphase der Nations League nur eins von 13 Spielen (0-1 in Portugal im September 2018), zudem gab es in keiner dieser 13 Partien mehr als ein Gegentor. Seit 11 Gruppenspielen sind die Italiener in diesem Wettbewerb ungeschlagen (5S 6U), so lange wie aktuell keine andere Nation.

Deutschland verlor im eigenen Land noch kein Spiel in der Nations League (1S 5U) – als einziges der 16 Teams in der aktuellen A-Gruppe der Nations League. Gegner Italien verlor auch kein Heimspiel in der Gruppenphase (2S 5U), kassierte aber 2021 im Halbfinale der Endrunde in Mailand ein 1:2 gegen Spanien.

Von sieben Länderspielen in Mönchengladbach verlor Deutschland nur eins (4S 2U): 1:2 gegen Australien am 29. März 2011. Zuletzt feierte die DFB-Elf zwei Zu-Null-Siege im Borussia-Park (2:0 gegen Finnland 2016 und 4:0 gegen Weißrussland 2019), wie es überhaupt bei allen vier Siegen in Gladbach kein Gegentor gab.

Die deutsche Mannschaft gab beim 1:1 in Ungarn nur sechs Torschüsse ab, so wenige wie zuletzt beim 0:6 in Spanien im November 2020 (damals 2). Das 1:1 von Jonas Hofmann war dabei der einzige deutsche Schuss aufs Tor. Umgekehrt ließ die DFB-Elf sieben Schüsse aufs Tor zu, so viele waren es ebenfalls zuletzt in Spanien (damals 10).

Manuel Neuer steht vor seinem 113. Länderspiel und könnte damit mit Philipp Lahm auf Platz sechs der Rekordspieler der deutschen Nationalmannschaft gleichziehen. In seinen bisher fünf Partien gegen Italien spielte er nie zu null. In Ungarn wehrte Neuer sechs Torschüsse ab – mehr Parade zeigte er zuletzt im WM-Halbfinale 2014 beim 7-1 gegen Brasilien (7).

Deutschland vs. Italien heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

In der Nations League 2022/23 wird heute der 4. Spieltag gespielt.

Deutschland vs. Italien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Beim netten Mannschaftsabend in einem Budapester Restaurant schworen sich die Nationalspieler auf den vierten Nations-League-Gang ein - bisher war es schließlich noch nichts für Gourmets. "Der Hunger ist da", berichtete Kapitän Manuel Neuer vor dem Rückspiel gegen Italien: "Drei Punkte würden uns gut schmecken." Und viel Selbstvertrauen für die Jagd nach dem fünften Stern geben.

Ein Selbstläufer wird die Begegnung gegen den im Neuaufbau befindlichen Europameister am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach aber nicht, der enttäuschende Auftritt in Ungarn hallt noch nach. "Ich dachte schon, dass wir ein bisschen weiter sind", räumte Hansi Flick vor dem Flug LH 343 nach Düsseldorf in einem Raum des Corinthia Hotels ein.

Doch der Bundestrainer gab sich am Ende einer kräftezehrenden Saison insgesamt nachsichtig mit seiner Mannschaft, auch wenn nach zuletzt vier Unentschieden (1:1) das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg droht. Eine solche Serie hatte es zuletzt vor dem WM-Debakel 2018 gegeben.

"Die Mannschaft muss wissen, welche Stärke sie hat. Wir haben großartige Spieler in unseren Reihen", erklärte Flick voller Überzeugung. Diese forderte er beim mit einer Viertelstunde Verspätung begonnenen Abschlusstraining am Montagvormittag nicht zu sehr. Ein kurzes Anschwitzen, ein Spiel im Kreis - das war es. "Es steckt allen eine lange Saison in den Knochen", sagte Flick. Er erwarte aber, dass sein Team im Duell der viermaligen Weltmeister "noch einmal alles reinhauen" werde.

Außer dem verletzten Marco Reus (Muskelfaserriss) steht dem Bundestrainer dafür die komplette Mannschaft zur Verfügung. Auch die in Ungarn fehlenden Serge Gnabry (Wadenprobleme) und Antonio Rüdiger (Belastungssteuerung) trainierten wieder mit. Für eine Startelf wird er sich nach einer "medizinischen Sitzung" nach dem Einzug am Montagabend ins Crowne Plaza Hotel in Neuss entscheiden.

Mit Spannung wird Flicks Umgang mit seinen Sorgenkindern Leroy Sane und Timo Werner beobachtet. Dem Münchner Sane attestierte er erneut "sensationelles Potenzial, das der Mannschaft sehr gut helfen kann". Doch zuletzt wirkte Sane lustlos, die Körperspannung fehlte. In Ungarn verzichtete Flick sogar auf seine Einwechslung, eine klare Ansage von DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff folgte: "Wir helfen ihm, aber er muss sich natürlich auch selber helfen. Am Ende musst du dich als Spieler da rauskämpfen."

Das gilt auch für Timo Werner. Der Stürmer des FC Chelsea ist zwar engagiert, aber äußerst unglücklich bei seinen jüngsten Auftritten. Zu Beginn des Trainings nahm Flick ihn am Montag zur Seite und redete ihm gut zu. "Rückschläge sind dafür da, dass man die Dinge beim nächsten Mal besser macht", sagte Flick.

Viel Zeit bleibt ihm selbst nicht mehr. Nach dem Italien-Spiel und dem Nations-League-Abschluss im September gegen Ungarn und in England muss er seinen Kader für die Wüsten-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) berufen. Daher will Flick weitere Entwicklungsschritte sehen, auch wenn er mit den Fortschritten in seiner bisherigen Amtszeit "sehr zufrieden" ist.

Für den Saisonabschluss forderte er noch einmal "Vertrauen in die eigene Qualität" sowie "Dynamik, Tempo und Überzeugung". Das würde auch den Fans im ausverkauften Borussia-Park richtig gut schmecken.

Quelle: SID

Deutschland vs. Italien im LIVE-TICKER: Das Nations-League-Duell im Überblick