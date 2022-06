Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV: ZDF, ARD oder RTL?

Deutschland empfängt heute in der Nations League Italien. Wo wird die Partie im Free-TV übertragen - ZDF, ARD oder RTL?

Im Rahmen der Nations League geht es für die deutsche Nationalmannschaft zehn Tage nach dem ersten Aufeinandertreffen erneut gegen Italien. Anstoß ist am heutigen Dienstag, 14. Juni 2022, um 20.45 Uhr im Mönchengladbacher Borussia-Park. Ob die ARD, das ZDF oder RTL die Begegnung im Free-TV überträgt, hat GOAL für Euch recherchiert.

Drei Begegnungen standen für die deutsche Nationalmannschaft in den vergangenen anderthalb Wochen an, drei Mal hieß es am Ende 1:1. Sowohl im ersten Match gegen Italien als auch gegen die ungarische Auswahl wurde ein Rückstand ausgeglichen, gegen England kassierten Kapitän Manuel Neuer und Co. spät den Ausgleichstreffer.

Gegen die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini bietet sich nun die Möglichkeit, den ersten Sieg in der Nations-League-Saison 2022/23 einzufahren. Leicht wird dieses Unterfangen aber keinesfalls, mit fünf Punkten steht die Squadra Azzurra an der Spitze der Staffel und ist noch ungeschlagen.

Deutschland empfängt heute Italien zum Klassiker. Wird die Partie live im Free-TV von ARD, ZDF oder RTL übertragen?

Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV: Das Spiel in der Übersicht

Paarung: Deutschland gegen Italien

Wettbewerb: Nations League, 4. Spieltag

Datum: 14. Juni 2022 (heute), 20.45 Uhr

Austragungsort: Borussia-Park, Mönchengladbach

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV: Überträgt ZDF, ARD oder RTL die Nations League?

Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind selbstverständlich im Free-TV zu sehen, doch die Frage nach dem übertragenden Sender stellt sich regelmäßig.

In die Übertragungen Deutschlands sind zwei TV-Sender eingebunden: ZDF und RTL. Die ARD hält keinerlei Rechte an dem Wettbewerb und zeigt keines der Spiele live.

Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV: Wie teilen ZDF und RTL die Übertragungen auf?

Während das ZDF der TV-Partner für die Übertragung der Heimspiele ist, begleitet RTL die deutsche Nationalmannschaft auf den Auswärtsfahrten.

Demzufolge läuft Deutschland gegen Italien heute im ZDF - sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im LIVE-STREAM.

Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV: ZDF überträgt im TV und LIVE-STREAM

Aufgrund der Zugehörigkeit zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird Euch auch ein kostenloser LIVE-STREAM zur Verfügung gestellt. Diesen findet Ihr auf der Website der ZDF-Mediathek oder in der entsprechenden App, die Übertragung startet um 20.15 Uhr.

Als Moderator fungiert am heutigen Abend Jochen Breyer, Per Mertesacker übernimmt die Rolle als Experte. Reporter ist Oliver Schmidt.

Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV: Wo laufen die weiteren Nations-League-Spiele?

Deutschland vs. Italien heute live im Free-TV: Übertragungs-Übersicht und LIVE-TICKER

