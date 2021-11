In Gruppe B der U21 EM-Qualifikation kommt es am 5. Spieltag zur Begegnung Deutschland U21 vs. Polen U21. Der Anpfiff in Großaspach ertönt um 18.15 Uhr.

Die DFB-Junioren gehen als Tabellenerster mit viel Selbstvertrauen in die Begegnung. Die Mannschaft des Neu-Trainers Antonio Di Salvo hat in dieser Gruppenphase noch kein einziges Spiel verloren und ist daher Favorit. Polen hat bisher nur sieben Punkte auf dem Konto und die Ambition ist natürlich, an der EM teilzunehmen. Es ist daher zu erwarten, dass die Polen heute mit Wut im Bauch antreten werden und alles auf Sieg setzen.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams ist schon fünf Jahre her. 2016 konnte Polen knapp mit 1:0 gewinnen. Gelingt auch heute wieder ein Sieg und die Serie der DFB-Junioren geht zu Ende? Goal liefert die Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

Deutschland U21 vs. Polen U21 heute live: Die Daten zur EM-Qualifikation

Wettbewerb: U21 EM-Qualifikation | Gruppe B | 5. Spieltag

Begegnung: Deutschland U21 vs. Polen U21

Deutschland U21 vs. Polen U21 Datum: Freitag, 12. November 2021

Freitag, 12. November 2021 Anpfiff: 18.15 Uhr

18.15 Uhr Ort: Großaspach

U21-EM-Qualifikation heute live im TV: Wird Deutschland vs. Polen im Free-TV übertragen?

Die DFB-Junioren sind heute in der EM-Qualifikation gefordert und möchten das fünfte Spiel in dieser Gruppenphase gewinnen. Wir gehen davon aus, dass auch Ihr Euch das nicht entgehen lassen möchtet und dementsprechend live dabei sein wollt.

Doch wird die Begegnung heute im Fernsehen gezeigt?

ProSieben MAXX zeigt Deutschland U21 vs. Polen U21 heute live im TV: Die EM-Qualifikation im Free-TV

Die gute Nachricht vorweg: Ja, Ihr seht das Spiel heute im Fernsehen - und das sogar kostenlos im Free-TV!

Wer heute live dabei sein möchte, muss einfach nur ProSieben MAXX einschalten und sieht die vollen 90 Minuten präsentiert von Ran Fußball.

Ab 17.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zur Partie und liefert Euch interessante Infos rund um die Begegnung.

Deutschland U21 vs. Polen U21 kostenlos im Internet sehen: Der LIVE-STREAM

Wir dürfen Euch gleich die zweite gute Nachricht des Tages hinterherschieben: Auch im Internet werdet Ihr das Spiel heute live und kostenlos verfolgen können. Ran.de bietet Euch nämlich den LIVE-STREAM zur Begegnung kostenlos und ohne vorherige Registrierung an. Das bedeutet, Ihr könnt das Duell auch im Internet auf dem mobilen Gerät Eurer Wahl verfolgen.

Der LIVE-STREAM erfordert selbstredend eine stabile Internetverbindung sowie das zugehörige internetfähige Device.

Hier geht's zum LIVE-STREAM auf ran.de.

Ran.de ist heute zwar nicht der einzige Anbieter eines LIVE-STREAMS, jedoch definitiv am unkompliziertesten.

Auch auf Joyn und der Webseite von ProSieben MAXX könnt Ihr den LIVE-STREAM zur Begegnung heute abrufen. Einen Haken haben jedoch beide Anbieter - ohne vorherige Registrierung ist der Abruf des LIVE-STREAMS nicht möglich!

Deutschland U21 vs. Polen U21 live im TV und STREAM: Die Aufstellungen zur EM-Qualifikation

Die Startformationen beider Teams findet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

U21 EM-Qualifikation heute live: Deutschland vs. Polen im kostenlosen LIVE-TICKER

Wer heute keine wichtige Szene verpassen möchte, das Spiel jedoch nicht live im TV oder STREAM verfolgen kann, muss natürlich auch nicht verzweifeln. Wie so häufig ist Goal hier Retter in der Not und bietet Euch einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung an.

Zum LIVE-TICKER