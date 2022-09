Die deutsche U21-Nationalmannschaft misst sich mit England. Wer zeigt / überträgt das Spiel am Dienstag live?

Im Rahmen eines Freundschaftsspiels treffen die U21-Nationalmannschaft Deutschlands und die englische Auswahl aufeinander. Anpfiff der Partie ist am heutigen Dienstag, 27. September 2022, um 20.45 Uhr an der Bramall Lane in Sheffield. Natürlich könnt Ihr das Match im TV und LIVE-STREAM verfolgen. Wer die Begegnung live zeigt / überträgt, hat GOAL für Euch recherchiert.

Während die A-Nationalmannschaft um Punkte in der Nations League kämpft, stehen für die U21-Nationalmannschaft zwei Freundschaftsspiele an. Auf das Duell mit Frankreich folgt nun das Aufeinandertreffen mit Englands Nachwuchs. "Wir wollen diese Zeit nutzen, um uns mit den Besten zu messen. Da kommen Frankreich und England gerade recht. Ich möchte die Mannschaft gegen Top-Gegner sehen, dass wir wissen, auf welchem Leistungsstand wir sind", so Trainer Antonio Di Salvo über die bevorstehenden Aufgaben.

Verzichten muss er bei diesem Unterfangen auf Kapitän Jonathan Burkardt, auch Josha Vagnoman und Kevin Schade stehen nicht zur Verfügung. Zudem wurde U21-Stütze Armel Bella-Kotchap erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert und muss ebenfalls ersetzt werden. Erstmals im Kader steht dafür Torhüter Christian Früchtl von Austria Wien, der ebenso wie die bereits zuvor nominierten Rada Khedra und Frederik Jäkel sein Debüt feiern könnte.

Deutschlands U21 bekommt es heute mit Englands Nachwuchs-Auswahl zu tun. Wer zeigt / überträgt das Länderspiel im TV und LIVE-STREAM?

Deutschland U21 vs. England U21: Wer zeigt / überträgt heute live? Die Übersicht zum Spiel

Paarung: England U21 vs. Deutschland U21

Wettbewerb: Internationale Freundschaftsspiele

Anpfiff: 27. September 2022 (heute), 20.45 Uhr

Austragungsort: Bramall Lane, Sheffield (England)

Deutschland U21 vs. England U21: Wer zeigt / überträgt das Spiel heute live im Free-TV?

Ebenso wie die Spiele der A-Nationalmannschaft sind auch die Partien der deutschen U21 live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Übertragungspartner ist jedoch nicht das ZDF oder RTL, sondern der Privatsender ProSieben MAXX. Um 20.15 Uhr startet die Übertragung, das Spiel wird begleitet von Kommentator Matthias Stach und Experte René Adler.

Deutschland U21 vs. England U21: Wo wird das Freundschaftsspiel heute im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen?

Auch im Internet lässt sich die Begegnung live verfolgen und dafür braucht Ihr nicht mal ein Abonnement bei einem der bekannten Streamingdienste wie DAZN, WOW oder RTL+.

Auf ran.de findet Ihr einen LIVE-STREAM für Deutschland gegen England. Zwar ist eine Registrierung notwendig, abrufbar ist die Übertragung aber ohne eine zusätzliche Zahlung.

Deutschland U21 vs. England U21: Wer zeigt / überträgt die Partie heute live? So liefen die jüngsten Duelle

Insgesamt standen sich die beiden Teams bereits in 17 Spielen gegenüber, die Bilanz könnte ausgeglichener nicht sein. Jeweils sechs Siegen stehen fünf Unentschieden gegenüber, das jüngste Aufeinandertreffen entschied der DFB-Nachwuchs mit 2:1 für sich.

März 2019, Freundschaftsspiel: England vs. Deutschland (1:2)

Juni 2017, U21-EM: England vs. Deutschland (3:4 n. E.)

März 2017, Freundschaftsspiel: Deutschland vs. England (1:0)

Deutschland U21 vs. England U21: Wer zeigt / überträgt heute live? Der Kader der deutschen Auswahl

Noah Atubolu SC Freiburg Nico Mantl Red Bull Salzburg Christian Früchtl Austria Wien Louis Jordan Beyer Burnley FC Maximilian Bauer FC Augsburg Marton Dardai Hertha BSC Yann-Aurel Bisseck Aarhus GF Frederic Jäkel Arminia Bielefeld Kilian Fischer VfL Wolfsburg Luca Netz Borussia Mönchengladbach Noah Katterbach FC Basel Malick Thiaw AC Mailand Yannik Keitel SC Freiburg Faride Alidou Eintracht Frankfurt Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt Reda Khadra Sheffield United Jamie Leweling 1. FC Union Berlin Tom Krauß FC Schalke 04 Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund Eric Martel 1. FC Köln Lazar Samardžić Udinese Calcio Felix Nmecha VfL Wolfsburg Jan Thielmann 1. FC Köln Angelo Stiller TSG 1899 Hoffenheim

Deutschland U21 vs. England U21: Wer zeigt / überträgt die Partie heute live? Highlights und LIVE-TICKER

Die Highlights findet Ihr im Anschluss an die Partie ebenfalls auf der ran-Website. Auch auf der Seite des ZDF-Sportstudios solltet Ihr fündig werden.

Wollt Ihr zudem nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, schaut in unserem LIVE-Ticker von GOAL vorbei. Dort informieren wir über die wichtigsten Geschehnisse auf dem Platz.

