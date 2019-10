Deutschland U21 bei Bosnien heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - Alles zur Übertragung der DFB-Junioren

Die deutsche U21-Auswahl trifft auf Bosnien. Wir verraten Euch, wie Ihr das Duell der DFB-Junioren heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft tritt am Dienstagabend in der EM-Qualifikation gegen Bosniens U21 an. Das Duell wird heute um 18 Uhr in der bosnischen Stadt Zenica angepfiffen.

Für die DFB-Junioren ist die Begegnung in Bosnien der zweite Auftritt in der EM-Qualifikation. In Gruppe I zusammen mit Belgien U21, Moldawien U21, Wales U21 und eben Bosnien U21 befindet sich das Team von Trainer Stefan Kuntz auf dem zweiten Platz.

Gleich im ersten Spiel glänzte die runderneuerte U21-Auswahl beim 5:1-Sieg gegen Wales. Auch gegen U21-Europameister Spanien konnten die DFB-Junioren einen Achtungserfolg landen: Im Testspiel hieß es nach 90 Minuten letztendlich 1:1. Doch die schlechte Nachricht: Dennis Geiger von der TSG Hoffenheim fehlt gegen Bosnien. Der Mittelfeldspieler musste verletzungsbedingt absagen.

Wer zeigt / überträgt U21 bei Bosnien? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell der DFB-Junioren in der EM-Quali heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem gibt's alle Infos zu den Aufstellungen, zum LIVE-TICKER und zum Kader der deutschen U21-Auswahl.

Deutschland U21 bei Bosnien: Das Duell der DFB-Junioren in der EM-Qualifikation im Überblick

Duell Bosnien U21 vs. Deutschland U21 Typ -Qualifikation, Gruppe I Datum Dienstag, 15. Oktober | 18 Uhr Ort Bilino Polje (Zenica, Bosnien) Zuschauer 15.600 Plätze

Deutschland U21 bei Bosnien heute live im TV verfolgen - Geht das?

Wer überträgt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute live im TV? Läuft die Partie in Bosnien live im Free-TV? Und wenn ja: Welcher Sender ist für die Übertragung verantwortlich? In den nächsten Zeilen verraten wir es Euch.

Die U21-Europameisterschaft im vergangenen Sommer wurde noch live im Free-TV von ARD und ZDF übertragen. Doch das EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Auswahl gegen Bosnien wird nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Auch RTL, Sport 1, Eurosport, Sky und Co. zeigen die Partie nicht live im TV - weder im Free- noch im Pay-TV.

Dafür hat sich ein anderer frei empfangbarer Sender die Rechte an allen Spielen der deutschen U21-Nationalmannschaft gesichert. Hier erfahrt Ihr, um welchen Sender es sich handelt.

ProSieben MAXX zeigt / überträgt Deutschland U21 bei Bosnien heute live im Free-TV

Für die Übertragung der DFB-Junioren ist heute nur ein Sender verantwortlich. Und das ist ProSieben MAXX!

Nur bei ProSieben Maxx läuft Deutschland U21 bei Bosnien heute live und in voller Länge im Free-TV. Der Tochtersender von ProSieben zeigt übrigens künftig alle Spiele der DFB-Junioren live und in voller Länge - egal, ob Test- oder Qualifikationsspiel.

Die Übertragung live im TV bei ProSieben Maxx beginnt um 17.55 Uhr - kurz vor dem Anpfiff um 18 Uhr. Für das Duell Bosnien U21 vs. Deutschland U21 schickt ProSieben MAXX folgendes Team ins Rennen:

Deutschland U21 bei Bosnien heute im LIVE-STREAM schauen - So geht's!

Wer überträgt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute in voller Länge im LIVE-STREAM? Es gibt dabei nur eine Option. ProSieben MAXX ist auch in puncto Streaming Eure erste Anlaufstelle. Der Sender bietet neben der TV-Übertragung einen LIVE-STREAM zu Bosnien U21 vs. Deutschland U21 an. Wie dieser funktioniert und wo Ihr diesen findet, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

ran.de zeigt / überträgt Deutschland U21 bei Bosnien heute kostenlos im LIVE-STREAM

Ihr wollt das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Juniorenauswahl live und kostenlos verfolgen? Dann hat ProSieben Maxx genau das richtige Angebot für Euch: Der Sender zeigt Bosnien U21 vs. Deutschland U21 heute im LIVE-STREAM auf www.ran.de.

Der LIVE-STREEAM auf ran.de ist kostenlos. Eine Anmeldung oder ein Abonnement sind nicht notwendig. Los geht's analog zur TV-Übertragung um 17.55 Uhr.

Auf welchen Geräten Ihr den LIVE-STREAM zu Bosnien U21 vs. Deutschland U21 genießt, bleibt Euch überlassen. Im Internet findet Ihr das Spiel unter www.ran.de oder Ihr schaut das Duell der DFB-Juioren auf Euren mobilen Geräten. Die kostenlose ran-App gibt's hier:

Deutschland U21 bei Bosnien heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Duell der DFB-Junioren in Bosnien leider nicht live im TV bei ProSieben MAXX und auch nicht im LIVE-STREAM auf ran.de verfolgen? Kein Problem. Wir legen Euch folgende Alternative ans Herz:

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten bestens informiert. Im LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keinen Treffer, keine kritische Szene und erst recht keine Entscheidung. Klickt Euch mal rein!

Unseren kostenlosen LIVE-TICKER findet Ihr unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Hier geht's zum Download:

Deutschland U21 bei Bosnien: Die Aufstellungen

Mit welcher Startformation gehen die DFB-Junioren in ihre zweite Partie der EM-Qualifikation? Wer steht für Bosnien U21 von Beginn an auf dem Feld? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor dem Anpfiff an dieser Stelle.

Deutschland U21 bei Bosnien: Die Gruppe I der EM-Qualifikation

Wer zeigt / überträgt Deutschland U21 bei Bosnien heute live? Die Übertragung der DFB-Junioren in der Übersicht

BOSNIEN U21 vs. DEUTSCHLAND U21 im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV ProSieben MAXX ... LIVE-STREAM ran.de ... LIVE-TICKER Goal.com

