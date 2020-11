Deutschland vs. Tschechien im Free-TV: Hier läuft das Testspiel live im Fernsehen

Deutschland startet mit dem Testspiel gegen Tschechien in eine vollgepackte Länderspielwoche. Hier erfahrt Ihr, wo das Duell im Free-TV läuft.

gegen lautet das erste Duell des DFB-Teams in dieser Woche. Das Testspiel heute Abend (Mittwoch) wird um 20.45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angestoßen - und Ihr könnt kostenlos zusehen!

Die Mannschaft von Trainer Jogi Löw startet mit einem Testspiel in die Länderspielwoche, ehe zwei Duelle in der UEFA gegen und anstehen. Alle drei Spiele werden dabei live im Fernsehen übertragen!

Fans des DFB-Teams können dabei möglicherweise Debütanten im Dress der Nationalmannschaft sehen. Löw nominierte zwei Neulinge direkt in den Kader und U21-Spieler Ridle Baku im Nachrückverfahren.

Deutschland gegen Tschechien könnt Ihr live und kostenlos verfolgen! In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur heutigen Übertragung des Testspiels im Free-TV.

Deutschland vs. Tschechien im Free-TV: Die Daten zum Spiel

Begegnung Deutschland - Tschechien Datum Mittwoch, 11. November 2020 | 20.45 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig

Deutschland vs. Tschechien im Free-TV: So seht Ihr das Testspiel heute kostenlos im Fernsehen

Spiele der Nationalelf werden seit Jahren bereits im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Während die meisten Duelle bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt werden, laufen andere bei RTL. Doch wer ist heute bei Deutschland gegen Tschechien dran?

Deutschland vs. Tschechien live im Free-TV: Hier läuft das Testspiel kostenlos

Der exklusive Anbieter des Duells heute Abend ist der Privatsender RTL. Dort könnt Ihr Deutschland gegen Tschechien live und in voller Länge schauen - und das kostenlos!

Um 20.15 Uhr geht RTL auf Sendung und stimmt Euch mit Vorberichten auf die Begegnung ein. Moderatorin Laura Wontorra führt Euch dabei mit Michael Ballack durch den Abend.

Pünktlich zum Anpfiff übernehmen Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund das Mikrofon und begleiten Euch während der 90 Minuten aus Leipzig.

Nach Schlusspfiff ab 22.40 Uhr seht Ihr bei RTL zudem die Zusammenfassungen der anderen Länderspiele des Abends - unter anderem mit gegen Spanien, gegen oder gegen .

Deutschland vs. Tschechien live im Free-TV bei RTL - die Übertragung im Überblick:

Sender : RTL

: RTL Beginn der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experten: Michael Ballack und Steffen Freund

Deutschland vs. Tschechien im Free-TV: Hier läuft das Testspiel im LIVE-STREAM

RTL sendet sein Programm nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet. Deutschland gegen Tschechien könnt Ihr dort im LIVE-STREAM bei TVNow sehen.

Deutschland vs. Tschechien bei TVNow - so empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM von RTL ist im Gegensatz zur Fernsehübertragung jedoch nicht kostenlos verfügbar. Ihr empfangt TVNow lediglich mit einem kostenpflichtigen Abonnement.

Solltet Ihr noch nicht registriert sein, könnt Ihr das Angebot allerdings erst einmal 30 Tage kostenlos testen. Anschließend werden für TVNow 4,99 Euro monatlich fällig.

Sobald Ihr Euch angemeldet habt, steht Euch das Streaming-Angebot der Plattform zur Verfügung. Das beinhaltet nicht nur das Länderspiel Deutschland gegen Tschechien, sondern auch weitere Streams.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zu TVNow und dem Länderspiel zwischen Deutschland und Tschechien!

Läuft Deutschland vs. Tschechien im LIVE-STREAM bei DAZN?

Der Streaming-Dienst DAZN besitzt ebenfalls ein großes Rechtepaket an Länderspielen. Deutschland gegen Tschechien hat das Portal heute allerdings nicht live im Programm.

DAZN zeigt Euch jedoch die Highlights des Spiels ab 0 Uhr jederzeit auf Abruf. Dafür braucht Ihr lediglich ein Abonnement bei DAZN und die DAZN-App auf Eurem Gerät.

Wer bei DAZN Live-Spiele sehen möchte, kommt ebenfalls nicht zu kurz. Dort laufen heute eine Vielzahl an Testspiele:

- Zypern (15.45 Uhr)

(15.45 Uhr) - (16 Uhr)

(16 Uhr) - (19.30 Uhr)

(19.30 Uhr) Belgien - Schweiz (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) Niederlande - Spanien (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) - Estland (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) - Ukraine (20.45 Uhr)

(20.45 Uhr) - (21.10 Uhr)

(21.10 Uhr) ... und viele mehr!

Deutschland vs. Tschechien live im Free-TV: Die Übertragungen im Überblick