Deutschland vs. Spanien im STREAM und TV: Wird das Frauen-Länderspiel heute live übertragen?

Das Fußballjahr 2022 ist im Vereinsfußball bereits in vollem Gange, Ligen und europäische Wettbewerbe haben die Betrieb wieder aufgenommen. Das Einzige, was noch fehlt, sind natürlich Länderspiele. Für die DFB-Damen geht es heute endlich wieder los!

Der Start ins neue Jahr wird für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft dabei zu einem echten Gradmesser. Die DFB-Elf reist nach England zum Arnold-Clark-Cup, besser bekannt als Vier-Nationen-Turnier. Es handelt sich um Freundschaftsspiele im Turnier-Modus - und das gegen echte Schwergewichte!

Nicht zu vergessen: Wir befinden uns in einem EM-Jahr, sprich: Die Europameisterschaft steht vor der Tür! Einen besseren Test als das Vier-Nationen-Turnier kann es also gar nicht geben. Um 15.30 Uhr geht es in Middlesbrough heute gegen Spanien. Die anderen teilnehmenden Mannschaften sind England und Kanada.

Deutschland gegen Spanien - das verspricht ein echter Kracher zu werden! Ihr wollt wissen, wo ihr das Länderspiel der Frauen heute LIVE im TV verfolgen könnt? Ihr sucht einen LIVE-STREAM? Hier findet ihr alle Infos!

Deutschland vs. Spanien heute LIVE: Das Frauen-Länderspiel im Überblick

Spiel Deutschland vs. Spanien Ort Riverside Stadium, Middlesbrough Turnier Arnold-Clark-Cup (Vier-Nationen-Turnier) Anpfiff 17.02.2022, 15.30 Uhr

Deutschland vs. Spanien heute LIVE: Wird das Frauen-Länderspiel übertragen?

Zunächst einmal zur wichtigsten Frage: Wird das Spiel überhaupt übertragen?

Hier gibt es eine gute Nachricht für die deutschen Fußballfans: Ja, das Spiel wird übertragen. Und es wird noch besser: das Ganze ist kostenfrei! Wo aber ist das Match zu finden? Das erklären wir euch im Folgenden.

Deutschland vs. Spanien heute LIVE: Wird das Frauen-Länderspiel im TV übertragen?

Zunächst einmal: Die Rechte für die Partie hat die ARD, also ein öffentlich-rechtlicher Sender. Daher ist zumindest eines gewährleistet: es fallen für die Zuschauerinnen und Zuschauer keinerlei Kosten an.

Wer Deutschland vs. Spanien allerdings im Programm des ältestens deutschen Fernsehsenders sucht, wird nicht fündig werden. Ebenso verhält es sich sowohl bei den ARD-Spartenkanälen wie ARD one oder ARD festival als auch bei den zugehörigen dritten Programmen wie dem BR oder dem WDR.

Moment mal - die ARD hat die Rechte und überträgt das Spiel trotzdem nicht? Doch - aber eben nicht auf konventionellem Wege, sondern über das Internet. LIVE-STREAM heißt das Zauberwort. Wer Deutschland vs. Spanien also am Fernseher verfolgen möchte, braucht definitiv ein Smart-TV-Gerät.

Deutschland vs. Spanien heute LIVE: Das Frauen-Länderspiel kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Wie eben bereits erklärt: Die Übertragung des Matches Deutschland vs. Spanien erfolgt ausschließlich über einen LIVE-STREAM. Genauer genommen handelt es sich hierbei um einen LIVE-STREAM der ARD.

Um diesen zu finden, brauchen Interessierte aber nicht direkt auf der Website der ARD nachzusehen. Vielmehr befindet sich der LIVE-STREAM auf der Seite der traditionsreichsten Sportsendung Deutschlands: der Sportschau.

Hier geht es zu sportschau.de!

Deutschland vs. Spanien heute LIVE: Wer fällt aus?

Svenja Huth, Lena Lattwein und Almuth Schult mussten ihre Teilnahme gesundheitsbedingt absagen, wie der VfL Wolfsburg mitteilte. Während Lattwein aufgrund einer starken Erkältung passen muss, fällt Huth wegen eines positiven Corona-Tests aus.

Schult muss sich als Kontaktperson in eine behördlich angeordnete Quarantäne begeben. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Chantal Hagel, Martina Tufekovic (beide TSG 1899 Hoffenheim) und Hasret Kayikci (SC Freiburg) nach. Beim Turnier in England trifft Deutschland am Donnerstag (17.02.2022) auf Spanien. Weitere Gegner sind Kanada (20. Februar) und England (23. Februar). Am Montag wurde bekannt, dass auch Soeske Nüsken aufgrund eines positiven Corona-Tests ausfällt.

Insgesamt muss Voss-Tecklenburg mindestens zwölf Spielerinnen ersetzen, im ursprünglichen Aufgebot fehlten aus unterschiedlichen Gründen beispielsweise bereits Spielführerin Alexandra Popp, Dzsenifer Marozsan und Melanie Leupolz.

(Quelle: SID)

Kader-Update

Drei Wolfsburgerinnen müssen ihre Teilnahme am #ArnoldClarkCup absagen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Chantal Hagel, Martina Tufekovic (beide @FrauenTSG) und Hasret Kayikci (SC Freiburg) nach.

Deutschland vs. Spanien: Das Frauen-Länderspiel heute LIVE - die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Deutschland:

Frohms - Rall, Oberdorf, Schüller, Feldkamp, Däbritz, Gwinn, Dallmann, Bühl, Magull, Brand

Spanien setzt auf folgende Aufstellung:

Panos - Batlle, Leon, Pereira, Ouahabi, Guijarro, Bonmati, Putellas, Sarriegi, Caldentey, Hermoso

OFICIAL I ¡¡AQUÍ ESTÁ EL ONCE DE LA @SEFUTBOLFEM!!



¡Esta es la alineación dispuesta por Jorge Vilda para el primer partido del año!



El primer encuentro de la @ArnoldClarkCup.



📺 @teledeporte#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/Vuv7jeT2hR — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) February 17, 2022

Deutschland vs. Spanien heute live im STREAM: Der Vorbericht zum Frauen-Länderspiel

Zwei Teams, ein Ziel: Zurück an die Weltspitze wollen 2022 beide Fußball-Nationalmannschaften. Da zuerst die DFB-Frauen in ihr wegweisendes EM-Jahr starten, ließen sich Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Direktor Oliver Bierhoff eine Stippvisite in Frankfurt nicht nehmen.

Das Team von Martina Voss-Tecklenburg stieg danach in den Flieger zum ersten von zwei England-Trips des Jahres. In viereinhalb Monaten beginnt dort die EURO, zur Standortbestimmung geht es nun bei einem Vorbereitungsturnier gegen drei Weltklasseteams. Zum Auftakt am Donnerstag (15.30 Uhr) in Middlesbrough wartet Spanien, einer der EM-Topfavoriten.

Arg gebeutelt von Corona- und Verletzungsproblemen muss die Bundestrainerin allerdings improvisieren. 14 EM-Kandidatinnen fehlen aktuell. Die Absagenflut der letzten Tage habe "viel Energie" geraubt, gab Voss-Tecklenburg zu, sie sei aber sicher, "dass wir mit voller Freude und Energie ins Turnier starten. Wir werden was Cooles daraus machen."

Besonders schmerzt die Abwesenheit von Leitfiguren wie Alexandra Popp (Knie-OP), Svenja Huth (Corona), Dzsenifer Marozsan (Muskelverletzung), Almuth Schult (Quarantäne), Marina Hegering (Kniebeschwerden) und Melanie Leupolz (Long COVID). Für Neulinge wie Selina Cerci (Turbine Potsdam) bietet das Gelegenheit, sich im EM-Casting zu empfehlen.

Und das gleich auf höchstem Niveau. Die Auswahl aus Spanien um Weltfußballerin Alexia Putellas, laut Bundestrainerin "aktuell die beste Mannschaft und die Benchmark in vielen Bereichen", ist bei der EM in einer Hammergruppe zweiter Gegner des DFB-Teams, das zudem auf Vize-Europameister Dänemark und Finnland trifft.

Wo aber steht der Rekordeuropameister nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der EM 2017 und WM 2019 sowie der verpassten Olympia-Teilnahme in Tokio? Das soll der erstmals ausgetragene "Arnold Clark Cup" ans Licht bringen. Die weiteren Gegner sind Olympiasieger Kanada (21.15 Uhr/beide sportschau.de) und Gastgeber England drei Tage darauf (20.30 Uhr/zdf.de).

"Wir können schon mal einen Vorgeschmack auf die EM im Sommer sammeln", betonte Sara Däbritz. Die Mittelfeldspielerin von Paris St. Germain, mit 82 Länderspielen erfahrenste Spielerin im Kader, wird die Mannschaft als Kapitänin anführen.

"Ich möchte, dass wir mit einer guten Überzeugung und Lösungsorientiertheit agieren", erklärte "MVT". Ergebnisse seien weniger wichtig als "die Leistung, wie wir mit schwierigen Gegner umgehen, wie wir sie auch fordern." Sie weiß schließlich um die hohen Ansprüche, die beim Olympiasieger von 2016 und zweimaligen Weltmeister endlich wieder erfüllt werden sollen.

Unmissverständlich hatte Bierhoff im vergangenen November erklärt: "Wir haben den Anspruch, bei jedem Männer- oder Frauen-Turnier unter die letzten Vier zu kommen."

Quelle: SID