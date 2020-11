Deutschland verliert 0:6 in Spanien: "Wir sind irgendwo rumgelaufen" - die Stimmen zum Debakel der DFB-Elf

Deutschland unterliegt Spanien in Sevilla haushoch mit 0:6 und ist chancenlos. Die Stimmen zum Debakel der DFB-Elf in der Nations League.

Statt den Gruppensieg in der zu holen, hat am Dienstagabend in eine ganz bittere Niederlage kassiert. Mit 0:6 unterlag das chancenlose DFB-Team in Sevilla dem Weltmeister von 2010 deutlich.

DFB-Team - Die Stimmen von Joachim Löw, Manuel Neuer und Co. zum 0:6 in Spanien (Quelle: ARD)

Toni Kroos: "Es tat weh. Wir haben defensiv überhaupt keinen Zugriff bekommen. Spanien hat uns vorgemacht, wie man verteidigt, wie man mit Ball und auch ohne Ball spielt."

Joachim Löw (Bundestrainer): "Es ist im Moment schwer zu erklären, wir hatten einen rabenschwarzen Tag, an dem gar nichts funktioniert hat. Es war heute in jeder Beziehung wirklich alles schlecht. Man konnte nichts Gutes finden. Wir wollten mutig sein und nach vorne spielen, aber es hat heute gar nichts geklappt - weder offensiv noch defensiv."

...: "Nach dem 0:1 haben wir unser ganzes Konzept aufgegeben. Wir haben Räume geöffnet und die Spanier sind dann eben fußballerisch so gut, dass sie das ausgenutzt haben. Kein Organisation, keine Nähe zum Mitspieler, keine Kommmunikation. Wir haben die Ordnung aufgegeben und das war tödlich."

...: "Nach dem 0:2 oder 0:3 ist es eben schwierig, ins Spiel zurückzufinden. Wir sind dann nur noch hinterher gelaufen. Wir haben nach der Pause versucht, sie noch einmal zu pressen, aber haben auch so keinen Zugriff bekommen."

... zu einer möglichen Rückkehr von Müller, Boateng und Hummels: "Wir haben gesagt, dass wir den Spielern vertrauen, die wir haben. Wir waren auf einem guten Weg, haben heute aber gesehen, dass wir nich nicht so weit sind, wie wir gedacht haben."

Manuel Neuer: "Ganz enttäuschend für uns alle, nicht nur für die Defensive, sondern für jeden von uns. Wir haben zusammen das Spiel heute vergeigt, auch Körpersprache und Kommunikation waren enttäuschend. Wir hätten mehr sprechen müssen, gerade nach dem ersten Tor. Da ist es ganz wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt. Das war zu wenig."

... zu einer möglichen Rückkehr von Müller, Boateng und Hummels: "Ich glaube das ist der falsche Zeitpunkt, nach so einer Niederlage über Spieler zu sprechen, die nicht dabei sind."

Serge Gnabry: "Heute lief gar nichts für uns, wir haben einfach keinen Zugriff bekommen. Spanien hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Wir haben versucht, uns gegenseitig zu pushen. Spanien hat es einfach gut gemacht, wir sehr schlecht. Jetzt wissen wir vielleicht mal, wo wir stehen. Das gibt uns zu denken. Wir haben noch ein bisschen Zeit und müssen das Beste daraus machen."

Oliver Bierhoff (DFB-Direktor): "Das müssen wir verdauen. Das wird ein bisschen dauern. Die Mannschaft ist ein bisschen auseinandergefallen, das darf nicht passieren. Es gibt dafür keine Entschuldigung, aber das passiert, wenn eine Mannschaft überhaupt keinen Halt findet. Der spanische Torwart hat im ganzen Spiel keine Parade gemacht. Wir müssen das knallhart analysieren. Da ist auch mangelnde Erfahrung keine Ausrede. Die vielen Abstimmungsprobleme in der Defensive müssen wir abstellen. Wir wissen, welche Qualität unsere Spieler haben. Das Vertrauen in Joachim Löw ist vollkommen da, absolut."