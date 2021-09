In der WM-Qualifikation sind die DFB-Frauen am Dienstag gegen Serbien gefordert. Goal verrät, wie Ihr das Duell im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Nachdem die DFB-Frauen mit einem deutlichen 7:0-Erfolg über Bulgarien in die WM-Qualifikation gestartet sind, geht es für die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits am Dienstag gegen Serbien (ab 16 Uhr) um weitere wichtige Punkte, denn nur die neun Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Turnier 2023 in Australien und Neuseeland.

Für Voss-Tecklenburg ist die Begegnung mit dem Weltranglisten-41. zudem ein wichtiger Gradmesser in ihrem Vorhaben, die DFB-Frauen nach langer Durststrecke wieder in den Kreis der Titelkandidatinnen zu führen. Bei der EM 2017 und der WM 2019 war jeweils im Viertelfinale Schluss, auch Olympia 2021 fand ohne die DFB-Frauen statt.

In der WM-Qualifikation bekommen es die DFB-Frauen mit Serbien zu tun und die Begegnung wird am Dienstag live im deutschen Fernsehen übertragen. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung des Länderspiels im TV und im LIVE-STREAM. Zudem erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

Deutschland gegen Serbien: Die WM-Qualifikation der Frauen in der Übersicht

Begegnung Deutschland - Serbien Datum Dienstag, 21. September 2021 | 16 Uhr Stadion Stadion an der Gellertstraße, Chemnitz

Deutschland gegen Serbien: Wer zeigt / überträgt die WM-Qualifikation der Frauen im TV und im LIVE-STREAM?

Nachdem das vergangene Länderspiel der DFB-Frauen gegen Bulgarien in der ARD gezeigt wurde, hat sich für die zweite Aufgabe in der WM-Qualifikation das ZDF die Übertragungsrechte gesichert. Bereits um 15.45 Uhr startet der öffentlich-rechtliche Sender mit den Vorberichten, ehe im Anschluss Kommentatorin Claudia Neumann am Mikrofon übernimmt.

Die DFB-Frauen werden jedoch nicht nur im TV, sondern auch im kostenlosen LIVE-STREAM übertragen. Das gesamte TV-Programm lässt sich rund um die Uhr in der ZDF-Mediathek verfolgen. Über die entsprechende ZDF-Applikation kann die WM-Qualifikation der Frauen auch unterwegs auf allen gängigen Mobilgeräten geschaut werden.

Deutschland gegen Serbien: Das sind die Aufstellungen beider Mannschaften

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie wie gewohnt an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein!

Deutschland gegen Serbien: So wird die WM-Qualifikation der Frauen gezeigt / übertragen