Deutschland vs. Schweiz: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - das Länderspiel der Frauen heute live sehen

Vor der EM in England im Juli gibt es heute einen letzten Test: Deutschland empfangt die Schweiz. GOAL blickt auf die kostenlose Übertragung.

Die deutsche Nationalmannschaft veranstaltet heute den letzten Test vor der Fußball-EM im Juli: Die DFB-Auswahl der Frauen trifft im Steigerwaldstadion in Erfurt auf die Auswahl der Schweiz. Anpfiff ist um 17 Uhr.

In genau zwei Wochen findet das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft statt, danach geht es dann schon gegen die spanische Nationalmannschaft. Grund genug, heute einen letzten Test zu veranstalten, um ideal auf das Turnier in England vorbereitet zu sein.

Die Schweiz ist aktuell auf dem 20. Platz der FIFA-Weltrangliste - die Deutschen auf Rang fünf sind der klare Favorit. GOAL erklärt, wie das Spiel Deutschland gegen die Schweiz heute im kostenlosen TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Fußball-EM der Frauen: Die Ausgabe 2022 im Überblick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Schweiz heute live? Die TV-Übertragung im Überblick

17 Spiele hat die deutsche Nationalmannschaft bisher gegen die Schweizer Nationalmannschaft bestritten - und 16 davon gewonnen. Nur ein Unentschieden aus dem Jahr 1988 trübt die Statistik, das Torverhältnis steht dafür bei 80:4.

Es dürfte klar sein, wer heute in der Favoritenrolle ist - doch die Nachbarinnen aus dem Süden sollte man nicht unterschätzen: Die Nati ist bei der EM dabei und will sich natürlich auch vernünftig auf das Turnier vorbereiten.

Fußball heute live im Free-TV! Das ZDF zeigt Deutschland - Schweiz

Es ist der letzte Test vor der EM, logisch, dass viele Anhänger:innen heute einschalten wollen. Und siehe da: Nichts einfacher als das! Durch das ZDF gibt es heute eine Übertragung im Fernsehen, die sogar kostenlos ist!

Das ZDF ist nämlich eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, staatlich unterstützt und muss daher das Programm kostenlos ausstrahlen. Davon profitieren natürlich alle, da das Programm frei zugänglich ist. Hier findet ihr Informationen, wie Ihr das ZDF empfangt.

Mit Streso und Neumann: So überträgt das ZDF heute das Länderspiel der Frauen

Beginn der Übertragung : 16.50 Uhr

: 16.50 Uhr Anpfiff : 17.00 Uhr

: 17.00 Uhr Sender : ZDF

: ZDF Reporterin : Claudia Neumann

: Claudia Neumann Moderation: Katja Streso

ARD, ZDF und DAZN übertragen die komplette Frauen-EM! So seht ihr diesen Sommer Fußball!

Auf diese Art und Weise könnt ihr euch übrigens auf die EM vorbereiten, die ja am 6. Juli los geht: ZDF und ARD werden im Wechsel jedes Spiel der Endrunde übertragen! Nicht jede Begegnung wird im linearen Fernsehen übertragen, aber dafür ist jedes Spiel mindestens im LIVE-STREAM zu sehen.

Auch das Deutschland-Spiel gegen die Schweiz wird heute zusätzlich im Internet live übertragen, wie das funktioniert erklären wir gleich. Vorher ist noch wichtig zu erwähnen, dass neben ARD und ZDF auch DAZN in diesem Sommer ohne Ausnahme jedes Spiel der Frauen-EM übertragen wird!

Finale am 31. Juli: Dann findet die Fußball-EM der Frauen statt!

Gruppenphase : 6.-18. Juli

: 6.-18. Juli Viertelfinale : 20.-23. Juli

: 20.-23. Juli Halbfinale : 26. und 27. Juli

: 26. und 27. Juli Finale: 31. Juli

Dänemark, Spanien und Finnland: Dann spielt die deutsche Nationalmannschaft

Spieltag 1:

Spanien - Finnland | 8. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Dänemark | 8. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

- Dänemark | 8. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 2:

Dänemark - Finnland | 12. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Spanien | 12. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

- Spanien | 12. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 3:

Finnland - Deutschland | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Stadium MK

| 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Stadium MK

Dänemark - Spanien | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

Deutschland gegen Schweiz im LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Fußball heute live im Internet sehen!

Das ZDF überträgt heute das Testspiel gegen die Schweiz - dabei haben wir bereits angekündigt, dass das nicht nur im klassischen TV zu sehen ist: Auch im LIVE-STREAM wird das Spiel heute zu verfolgen sein. Nur logisch, wie sollen schließlich Fans ohne Fernseher Fußball sehen können?

Kostenloser Fußball im Internet: So zeigen ZFD und ARD alle Spiele!

Das Tolle ist: Im Internet läuft die Übertragung genauso problemlos wie im Fernsehen! Ihr benötigt eine halbwegs stabile Internetverbindung, niemand möchte schließlich eine niedrige Qualität oder Standbilder.

Natürlich könnt ihr auch die kostenlose ZDF-App benutzen, um das Spiel am Handy oder Tablet zu verfolgen - den passenden Link findet ihr in wenigen Zeilen. Wichtig ist, dass ihr euch in Deutschland befindet oder einen VPN benutzt, da sonst Geoblocking aktiviert wird.

Die kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV, Internet und LIVE-TICKER: Diese Links helfen euch weiter!

Wer zeigt / überträgt dieses Jahr die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-EM der Frauen? Alle Übertragungen auf einem Blick